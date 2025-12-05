Botafogo informa parcial de ingressos para despedida no Niltão

Os ingressos já estão disponíveis à venda desde o dia 27 de novembro, com membros dos planos Glorioso e Alvinegro podendo comprar as entradas antecipadamente. Depois, no dia 28, usuários dos planos Preto e Branco puderam efetuar a compra. Por fim, a venda para o público geral começou na última segunda-feira (1/12), com vendas físicas iniciando somente nesta sexta.

A torcida do Botafogo já comprou 17 mil ingressos para a partida deste domingo (7/12) contra o Fortaleza, na despedida do Brasileirão. O anúncio foi feito pelo próprio Glorioso através das redes sociais nesta sexta-feira (5/12), antevéspera do compromisso contra os cearenses.

LEIA MAIS: Marlon Freitas, do Botafogo, relembra negociação com o Vasco

Assim, ainda existem bilhetes disponíveis para o duelo, previsto para as 16h (de Brasília) de domingo. A partida, afinal, marcará a despedida do elenco do Botafogo de seu torcedor na temporada 2025. Com dez vitórias, cinco empates e três derrotas, o Fogão é apenas o sétimo melhor mandante do Brasileiro.

Após um excelente 2024, o time não repetiu a boa fase em 2025, perdendo a Supercopa do Brasil na final para o Flamengo, a Recopa Sul-Americana para o Racing (ARG) e ficando fora do Carioca após terminar na modesta nona colocação da Taça Guanabara. Na Copa do Brasil, caiu para o rival Vasco nas quartas de final, enquanto viu a LDU (EQU) avançar nas oitavas da Libertadores. No Mundial de Clubes, o Botafogo fez bonito ao avançar no grupo da morte após vencer o campeão europeu PSG (1 a 0), mas caiu nas oitavas para o Palmeiras pelo mesmo placar. Assim, encerra 2025 sem títulos.

Contra o Fortaleza, porém, joga por vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Atualmente, a equipe de Davide Ancelotti surge na sétima posição, com 60 pontos, e precisa vencer e torcer por empate entre Fluminense e Bahia para ficar na quinta colocação.