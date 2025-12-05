Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo informa parcial de ingressos para despedida no Niltão

Glorioso divulga que 17 mil torcedores já garantiram vaga para jogo contra o Fortaleza, no adeus ao Brasileirão 2025
A torcida do Botafogo já comprou 17 mil ingressos para a partida deste domingo (7/12) contra o Fortaleza, na despedida do Brasileirão. O anúncio foi feito pelo próprio Glorioso através das redes sociais nesta sexta-feira (5/12), antevéspera do compromisso contra os cearenses.

Os ingressos já estão disponíveis à venda desde o dia 27 de novembro, com membros dos planos Glorioso e Alvinegro podendo comprar as entradas antecipadamente. Depois, no dia 28, usuários dos planos Preto e Branco puderam efetuar a compra. Por fim, a venda para o público geral começou na última segunda-feira (1/12), com vendas físicas iniciando somente nesta sexta.

Assim, ainda existem bilhetes disponíveis para o duelo, previsto para as 16h (de Brasília) de domingo. A partida, afinal, marcará a despedida do elenco do Botafogo de seu torcedor na temporada 2025. Com dez vitórias, cinco empates e três derrotas, o Fogão é apenas o sétimo melhor mandante do Brasileiro.

Após um excelente 2024, o time não repetiu a boa fase em 2025, perdendo a Supercopa do Brasil na final para o Flamengo, a Recopa Sul-Americana para o Racing (ARG) e ficando fora do Carioca após terminar na modesta nona colocação da Taça Guanabara. Na Copa do Brasil, caiu para o rival Vasco nas quartas de final, enquanto viu a LDU (EQU) avançar nas oitavas da Libertadores. No Mundial de Clubes, o Botafogo fez bonito ao avançar no grupo da morte após vencer o campeão europeu PSG (1 a 0), mas caiu nas oitavas para o Palmeiras pelo mesmo placar. Assim, encerra 2025 sem títulos.

Contra o Fortaleza, porém, joga por vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Atualmente, a equipe de Davide Ancelotti surge na sétima posição, com 60 pontos, e precisa vencer e torcer por empate entre Fluminense e Bahia para ficar na quinta colocação.

