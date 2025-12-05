Betis x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Betis x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26
As emoções do Campeonato Espanhol estão de volta. Neste sábado (6), Betis e Barcelona se enfrentam às 14h30 (de Brasília), em partida válida pela 13ª rodada de La Liga, no Estádio La Cartuja, em Sevilha.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Betis
O Betis vive uma grande fase sob o comando do técnico Manuel Pellegrini, que recentemente renovou contrato com o clube. A equipe está invicta há oito jogos, com seis vitórias e dois empates, somando todas as competições.
No Campeonato Espanhol, o Betis está na 5ª posição com 24 pontos e tenta se aproximar do G-4 da La Liga, que garante uma classificação direta para a próxima edição da Champions. Porém, a distância para o Atlético de Madrid, 4º colocado, é de sete pontos.
Além disso, para o duelo em casa, o Betis poderá contar com o retorno do brasileiro Antony, que cumpriu suspensão na rodada passada. No entanto, Hector Bellerín e Isco estão lesionados, enquanto Amrabat e Lo Celso aparecem como dúvidas.
Como chega o Barcelona
Por outro lado, o Barcelona é o líder isolado do Campeonato Espanhol e também atravessa uma boa fase na competição. O time vem de uma vitória importante sobre o Atlético de Madrid, no Camp Nou, e chegou a 37 pontos, com um de vantagem para o vice-líder Real Madrid.
Contudo, o técnico Hansi Flick segue com alguns problemas no elenco. Ter Stegen, Gavi, Fermín López e Dani Olmo, lesionados, além de Ronald Araújo, afastado para cuidar da saúde mental, são os desfalques confirmados para o jogo deste sábado. Por fim, a boa notícia fica pelo retorno de De Jong, recuperado de lesão.
BETIS X BARCELONA
15ª rodada do Campeonato Espanhol
Data e horário: sábado, 06/12/2025, às 14h30 (de Brasília).
Local: Estádio de La Cartuja, em Sevilha.
BETIS: Valles; Ruibal, Natan, Bartra e Gómez; Altimira e Roca; Antony, Fornals e Ezzalzouli; Cucho Hernández. Técnico: Manuel Pellegrini.
BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martin e Balde; De Jong e Eric Garcia; Lamine Yamal, Pedri e Raphinha; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.
Árbitro: Hernández Maeso.
