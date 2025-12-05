Benfica e Sporting empatam em clássico intenso no Estádio da Luz

Clássico de Lisboa termina 1 a 1, mantém Sporting em segundo e deixa Porto com chance de abrir vantagem na liderança

Benfica e Sporting ficaram no empate por 1 a 1 nesta sexta-feira (5), em um clássico movimentado na partida de abertura da 13ª rodada do Campeonato Português. O dérbi de Lisboa, no Estádio da Luz, teve muita intensidade, chances para os dois lados e alguns momentos de confusão entre os jogadores. Pedro Gonçalves abriu o placar para o Leão, enquanto Sudakov buscou o empate para os Encarnados ainda no primeiro tempo.

Com o empate, o time comandado pelo técnico José Mourinho chegou a 29 pontos e segue em terceiro na tabela. Já o Sporting, comandado por Rui Borges, chega a 32 pontos e permanece na segunda posição.

Dessa maneira, quem comemorou o empate foi o líder Porto, com 34 pontos, e ainda entrará em campo nesta 13ª rodada. Assim, o Dragão pode ampliar a vantagem na ponta da tabela.

Benfica x Sporting

O Sporting começou mais ligado e quase marcou nos primeiros minutos, com Luis Suárez obrigando Trubin a fazer grande defesa. No entanto, a pressão dos visitantes resultou no gol de Pedro Gonçalves aos 13 minutos, após boa jogada de Hjulmand. O Benfica conseguiu equilibrar o jogo e chegou ao empate aos 27, quando Sudakov aproveitou uma sobra na área após cruzamento de Amar Dedic.

Na segunda etapa, o duelo seguiu equilibrado, com o Benfica um pouco melhor. Suárez e Pavlidis levaram perigo, e Aursnes também parou em Rui Silva, goleiro do Sporting. O jogo ganhou tensão com objetos arremessados no campo e, já no fim, Prestianni foi expulso por falta dura em Catamo. Mesmo com o clima quente, o 1 a 1 permaneceu até o apito final.