Benfica e Sporting empatam em clássico intenso no Estádio da Luz

Benfica e Sporting empatam em clássico intenso no Estádio da LuzClássico de Lisboa termina 1 a 1, mantém Sporting em segundo e deixa Porto com chance de abrir vantagem na liderança
Benfica e Sporting ficaram no empate por 1 a 1 nesta sexta-feira (5), em um clássico movimentado na partida de abertura da 13ª rodada do Campeonato Português. O dérbi de Lisboa, no Estádio da Luz, teve muita intensidade, chances para os dois lados e alguns momentos de confusão entre os jogadores. Pedro Gonçalves abriu o placar para o Leão, enquanto Sudakov buscou o empate para os Encarnados ainda no primeiro tempo.
LEIA MAIS: Imprensa internacional repercute sorteio da Copa do Mundo
Com o empate, o time comandado pelo técnico José Mourinho chegou a 29 pontos e segue em terceiro na tabela. Já o Sporting, comandado por Rui Borges, chega a 32 pontos e permanece na segunda posição.
Dessa maneira, quem comemorou o empate foi o líder Porto, com 34 pontos, e ainda entrará em campo nesta 13ª rodada. Assim, o Dragão pode ampliar a vantagem na ponta da tabela.
Benfica x Sporting
O Sporting começou mais ligado e quase marcou nos primeiros minutos, com Luis Suárez obrigando Trubin a fazer grande defesa. No entanto, a pressão dos visitantes resultou no gol de Pedro Gonçalves aos 13 minutos, após boa jogada de Hjulmand. O Benfica conseguiu equilibrar o jogo e chegou ao empate aos 27, quando Sudakov aproveitou uma sobra na área após cruzamento de Amar Dedic.
Na segunda etapa, o duelo seguiu equilibrado, com o Benfica um pouco melhor. Suárez e Pavlidis levaram perigo, e Aursnes também parou em Rui Silva, goleiro do Sporting. O jogo ganhou tensão com objetos arremessados no campo e, já no fim, Prestianni foi expulso por falta dura em Catamo. Mesmo com o clima quente, o 1 a 1 permaneceu até o apito final.
Jogos da 13ª rodada do Campeonato Português
Sexta-feira (5/12)
Benfica 1×1 Sporting
Sábado (6/12)
Santa Clara x Casa Pia – 12h30
Aves x Rio Ave – 15h
Famalicão x Braga – 17h30
Domingo (7/12)
Estoril x Moreirense – 12h30
Alverca x Nacional – 15h
Estrela Amadora x Arouca – 15h
Tondela x Porto – 17h30
Segunda-feira (8/12)
Vitória de Guimarães x Gil Vicente – 17h30
*Horários de Brasília.