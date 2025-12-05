Atlético oficializa Pedro Daniel como novo CEO; conheça a trajetória do executivo

Profissional chega ao Galo para substituir Bruno Muzzi e atuava anteriormente na multinacional Ernst & Young / Crédito: Jogada 10

O Atlético confirmou a contratação de um novo CEO da SAF. Trata-se de Pedro Daniel, que assume a função a partir de 2026 no lugar de Bruno Muzzi. O executivo será apresentado no dia 10 de dezembro, em entrevista coletiva na Arena MRV. Pedro Daniel era diretor da Ernst & Young. O novo CEO passou por um processo de transição junto a Bruno Muzzi para assumir o cargo. O executivo é especialista em gestão esportiva, palestrante, professor e autor.

De acordo com o Atlético, a relação com Pedro Daniel é antiga. "A relação do executivo com a SAF do Atlético acontece há alguns anos, o que o credenciou ao cargo: Pedro atuou diretamente em projetos de reestruturação, governança e estratégia ligados ao modelo societário do clube". Em 2013, ele fez parte da recuperação financeira do Flamengo. Além disso, foi um dos colaboradores da lei do Profut e também da SAF.

O profissional tem graduação em Administração de Empresas pela PUC/SP e possui um mestrado em Governança para Entidades Esportivas pela Universidade Limoges, na França. Ele ainda é professor e autor do livro “Gestão Financeira no Esporte”. Além disso, Pedro Daniel já prestou consultoria para entidades como Fifa, Conmebol, CBF e Federação Paulista de Futebol. Aliás, colaborou com clubes como Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, São Paulo, Athletico-PR e o espanhol Real Valladolid. Nesta temporada, o Galo passou por sérios problemas financeiros, com cobranças de outros clubes e salários atrasados. O clube tem uma das maiores dívidas do futebol brasileiro.