Atacante do Flamengo está de saída rumo ao Orlando City (EUA)

Pedro Leão sairá para um contrato de dois anos com equipe da MLS; apesar de não receber pela transação, Rubro-Negro mantém alta porcentagem

E, segundo informações desta sexta-feira (5/12) do jornalista Venê Casagrande, do “SBT”, o jovem fecha de graça com a equipe dos Estados Unidos, onde, inicialmente, atuará pelo time B. No entanto, o Flamengo manterá 50% dos direitos econômicos do jogadoro.

O atacante Pedro Leão está de saída do Flamengo. O jovem de 19 anos, que anotou 20 gols em 41 jogos pelo sub-20 nesta temporada, encaminhou acerto com o Orlando City (EUA) para um contrato de dois anos.

Leão, aliás, atuou na conquista do bicampeonato intercontinental da categoria sub-20, contra o Barcelona, no fim de agosto. Ele foi titular, saindo aos 12′ da etapa final, em jogo que terminou 2 a 2 no tempo normal. O Mengão ficou com o troféu após vitória nos pênaltis, no Maracanã.

Já pelo Brasileirão Sub-20, ele terminou como artilheiro do Fla, com nove gols. O Rubro-Negro foi até às quartas de final, caindo perante o Cruzeiro, nos pênaltis. Leão, aliás, marcou o gol rubro-negro no jogo em questão (1 a 1), além de anotar sua cobrança na disputa contra os mineiros, que seguiram rumo à semifinal.

Ele também ficou marcado pelos gols na Copa Rio Sub-20. Afinal, em apenas duas partidas, marcou sete vezes. Foram nas goleadas por 7 a 1 sobre o Sampaio Corrêa (quatro gols) e por 5 a 1 contra a Portuguesa, ambos em maio deste ano. Contra o Sampaio, aliás, ainda contribuiu com uma assistência. Assim, terminou o certame como artilheiro. O Flamengo cai na semifinal para o Botafogo, futuro campeão.