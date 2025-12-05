Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atacante do Flamengo está de saída rumo ao Orlando City (EUA)

Pedro Leão sairá para um contrato de dois anos com equipe da MLS; apesar de não receber pela transação, Rubro-Negro mantém alta porcentagem
O atacante Pedro Leão está de saída do Flamengo. O jovem de 19 anos, que anotou 20 gols em 41 jogos pelo sub-20 nesta temporada, encaminhou acerto com o Orlando City (EUA) para um contrato de dois anos.

E, segundo informações desta sexta-feira (5/12) do jornalista Venê Casagrande, do “SBT”, o jovem fecha de graça com a equipe dos Estados Unidos, onde, inicialmente, atuará pelo time B. No entanto, o Flamengo manterá 50% dos direitos econômicos do jogadoro.

LEIA MAIS: Mirassol x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Leão, aliás, atuou na conquista do bicampeonato intercontinental da categoria sub-20, contra o Barcelona, no fim de agosto. Ele foi titular, saindo aos 12′ da etapa final, em jogo que terminou 2 a 2 no tempo normal. O Mengão ficou com o troféu após vitória nos pênaltis, no Maracanã.

Já pelo Brasileirão Sub-20, ele terminou como artilheiro do Fla, com nove gols. O Rubro-Negro foi até às quartas de final, caindo perante o Cruzeiro, nos pênaltis. Leão, aliás, marcou o gol rubro-negro no jogo em questão (1 a 1), além de anotar sua cobrança na disputa contra os mineiros, que seguiram rumo à semifinal.

Ele também ficou marcado pelos gols na Copa Rio Sub-20. Afinal, em apenas duas partidas, marcou sete vezes. Foram nas goleadas por 7 a 1 sobre o Sampaio Corrêa (quatro gols) e por 5 a 1 contra a Portuguesa, ambos em maio deste ano. Contra o Sampaio, aliás, ainda contribuiu com uma assistência. Assim, terminou o certame como artilheiro. O Flamengo cai na semifinal para o Botafogo, futuro campeão.

