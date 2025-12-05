Aston Villa x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções da Premier League 2025/26 estão de volta. Neste sábado (6), Aston Villa e Arsenal se enfrentam às 9h30 (de Brasília), no Villa Park, em Birmingham, na partida de abertura da 15ª rodada do Campeonato Inglês.

LEIA MAIS: Ronaldo vê Brasil como favorito na Copa: “Não devemos criar esse monstro”

Como chega o Aston Villa

O Aston Villa faz mais uma boa temporada sob o comando do técnico Unai Emery e briga na parte de cima da tabela da Premier League. Os Villans estão na terceira posição com 27 pontos, somente um a menos que o vice-líder City e a seis do Arsenal. Dessa maneira, uma vitória em casa pode colocar o clube de Birmingham como forte candidato à liderança.

Além disso, o Aston Villa vem de vitória por 4 a 3 sobre o Brighton, fora de casa, que garantiu o quarto triunfo seguido na Premier League.

Para o duelo contra os líderes da competição, o técnico Unai Emery não poderá contar com Tyrone Mings, lesionado. Ao mesmo tempo, o goleiro Dibu Martínez, que sentiu no aquecimento no último jogo e não atuou, é tratado como dúvida.