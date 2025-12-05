Após movimentação no mercado, Netflix pode se tornar dona da TNT Sports; entenda

A plataforma recusou um convite recente da Conmebol para concorrer às transmissões da Libertadores e Sul-Americana entre 2027 e 2030 / Crédito: Jogada 10

O acordo que colocou a Warner Bros. Discovery na rota da Netflix acendeu um alerta no esporte brasileiro. Isso porque a compra dos ativos da companhia por 83 bilhões de dólares, abre caminho para que a gigante do streaming assuma a operação da TNT Sports no Brasil e em outros países da América Latina.

Pelo desenho do negócio, a plataforma passará a controlar integralmente as operações esportivas no Brasil, México, Chile e Argentina. Já as ações do Reino Unido contam com restrições internas e, por isso, a Netflix só ficará com metade. Segundo o Folha de S. Paulo, se a fusão de 18 meses avançar após os trâmites legais, a empresa se tornará responsável por competições como a Champions League e o Paulistão, por exemplo. Ambas já renovadas com o canal até 2027 e 2029, respectivamente.

A TNT Sports também mantém presença sólida no ambiente digital, especialmente com o canal do YouTube. Por lá, a emissora supera 10 milhões de inscritos e exibe programas como De Zero a Dez, De Sola a Dez, Live do André Henning e De Placa. Netflix deve alcançar o esporte no Brasil O negócio ainda depende do aval do Cade para viabilização em solo nacional, bem como ocorreu na transição dos ativos da Fox para Disney. O conglomerado da Warner reúne, além da Discovery, marcas ligadas à HBO e ao streaming HBO Max.

Em comunicado aos acionistas, a Netflix afirmou que a compra permitirá ampliar o catálogo: “Isso permitirá que otimizemos os planos para os consumidores, aprimorando as opções de conteúdo”, diz a nota oficial.