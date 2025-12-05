Ancelotti desconversa sobre Neymar na Copa e projeta despedida no Brasil

Comandante foi questionado sobre atacante, mas preferiu não se aprofundar no tema. Italiano também pede união da torcida / Crédito: Jogada 10

Carlo Ancelotti novamente foi perguntado sobre a possibilidade de convocar Neymar para Copa do Mundo de 2026. O treinador enfatizou que o atacante do Santos pode estar presente, caso esteja em condições e em bom momento. A declaração foi após o sorteio dos grupos da competição, nesta sexta-feira (5), nos Estados Unidos. “Se falamos de Neymar, temos que falar de outros jogadores. Temos que pensar no Brasil, que pode estar com Neymar ou sem Neymar, com outros jogadores ou sem outros jogadores. A lista definitiva vamos fazer depois da data Fifa de março”, disse o técnico antes de complementar.

“Eu entendo muito bem que estão muito interessados em Neymar, eu quero esclarecer que estamos em dezembro, a Copa é em junho, vou escolher a equipe que vai à Copa em maio. Se Neymar merecer estar, se estiver bem, melhor que outro, ele vai jogar a Copa do Mundo e ponto. Não tenho dívida com ninguém”, complementou. Ancelotti também projetou um amistoso no Brasil para se despedir da torcida antes de embarcar para o Mundial. Aliás, o italiano quer chegar bem nos Estados Unidos. “É importante se despedir do Brasil. Queremos crer e chegar aos Estados Unidos em um bom ambiente. Começar a preparação na Granja é fundamental, jogar o último amistoso aqui também. Queremos chegar nos Estados Unidos com um bom ambiente, disse em coletiva. A Seleção Brasileira, afinal, está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. A partida de estreia do Brasil, portanto, será no dia 13 de junho (sábado), contra Marrocos.

Mais de Carlo Ancelotti: Os grupos: “É um grupo difícil. muito sólida e fisica, que se classifuciyu diretamente para a Copa. Marrocos teve um bom desempenho na Copa de 2022 e vem conseguindo bons resultados nos últimos jogos. É uma equipe organizada, assim como a Escócia, e merece estar na Copa. Respeitamos Marrocos, Escócia e também o Haiti, que participa pela segunda vez e merece o mesmo respeito. Estamos contentes de enfrentar esta seleção, que o Brasil já enfrentou em amistoso (em 2004)”. Planejamento: “O planejamento da preparação será definido amanhã, quando soubermos os horários dos jogos. Depois disso, vamos planejar as atividades e considerar questões climáticas, pois, diferentemente de jogos ao meio-dia, não jogaremos mais sob calor extremo e faremos ajustes para jogar à noite”. Contente: “Quero fazer algo importante para a Seleção. Estou aqui para isso e pode ser que eu seja importante. Pode ter certeza de que a Seleção é muito importante para mim. É uma união bonita que me motiva a treinar a equipe e ajudar a Seleção a conquistar vitórias”.