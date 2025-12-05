“Vagabundo?” Interação com jogador do Flamengo provoca atrito entre Arias e torcedor do Fluminense

Ídolo recente do Tricolor e na mira do arquirrival, o meia virou alvo de tricolores por comentário após título continental do Rubro-Negro

O desabafo de Jhon Arias nessa quinta-feira (04) expôs uma rara tensão entre um ídolo recente do Fluminense e seu torcedor. Atualmente no Wolverhampton, o meia reagiu diretamente contra um tricolor que o chamou de “vagabundo” por parabenizar as conquistas do amigo e compatriota Jorge Carrascal pelo Flamengo. Acontece que informações têm colocado o colombiano na mira do Rubro-Negro para 2026.

O ex-Fluminense comentou na foto de Carrascal, com a medalha do tetracampeonato da Libertadores, com dois emojis batendo palmas. Movimento suficiente para despertar a fúria de alguns tricolores, que interpretaram a mensagem como um sinal positivo de negociação com o arquirrival.

“Vagabundo do Arias já fazendo média com a torcida do ”demônio”. Ainda tem gente que defende”, escreveu o torcedor. John, então, rebateu na sequência e sem rodeios.

“Mais respeito com o que se fala de mim. Vagabundo? Fazendo mídia? É proibido parabenizar um amigo”, questionou o jogador.

John Arias pós Fluminense

O meia ainda vive um período de adaptação à Premier League desde que deixou o Tricolor, após o Mundial de Clubes, em julho. John disputou 15 partidas pelo clube inglês, mas ainda não contribuiu com gols ou assistências.