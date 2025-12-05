“Ah, é Karolino”! Léo Pereira pede para voltar com Karoline Lima em festa do Flamengo

Veja o vídeo do momento em que o zagueiro rubro-negro paralisou a celebração do título para se declarar publicamente à amada / Crédito: Jogada 10

Léo Pereira aprendeu em sua profissão que boa fase estimula, sobretudo, a confiança e por isso decidiu aproveitar o auge profissional para tentar conquistar título na vida pessoal também. Recém-separado de Karoline Lima, o zagueiro transformou a festa do Flamengo em um capítulo digno de folhetim ao subir ao palco para pedir o retorno da amada à sua vida.

O zagueiro deu os primeiros sinais de que não passaria pelos shows da noite ileso ainda no início da festa, ao som de Natanzinho Lima. Embalado pela apresentação do cantor, publicou um storie com o trecho “Só preciso viver o resto dessa vida com você” e ainda abriu uma live dizendo que o artista “queria quebrá-lo” — no sentido de sofrimento. Acontece que os sinais chegaram até Karoline, que apareceu na festa mais tarde. Léo, então, não perdeu a oportunidade e decidiu subir ao palco para se declarar à amada, bem como fez quando a pediu oficialmente em namoro. “Momento especial desse, não poderia não [falar] para essa pessoa especial voltar para a minha vida. Te amo”, disse ao microfone antes de Dennis DJ seguir com o funk. O barulho impediu a compreensão total da frase, mas a intenção ficou clara.

se me falassem que eu veria o leo pereira em festa sofrendo pela ex eu não acreditaria pic.twitter.com/0575cFRLBe — rafaela (@dezcrf) December 5, 2025

Reação de Karoline Lima A partir daí, o roteiro deslanchou. O zagueiro desceu do palco, encontrou a influenciadora entre os convidados e engatou um beijo que fez o salão virar um coro de gritos. Em minutos, as imagens já estavam viralizadas no X, onde internautas reagiram com ironia, surpresa e diversão. Léo Pereira passou a noite sofrendo e se humilhando pela ex ao som de Natanzinho Lima, atingiu o alvo com sucesso e Karoline chegou no RJ e foi direto pra festa No fim nosso zagueiro termina a noite feliz, que plot e que entretenimento maravilhoso essa noite serviu pic.twitter.com/gqUkwuOXX0

— Emi ᶜʳᶠ (@crfcomments) December 5, 2025 Entre os comentários, apareceram frases como “Esse homem está sofrendo em capslock” e “Léo se humilhando para a Karoline, tô morrendo de rir”. Trata-se de um dos casais mais queridos entre torcedores, inclusive com alcunha de “Karolino” ao jogador.