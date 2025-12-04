Zico “participa” de comemoração do título brasileiro com jogadores do Flamengo; vídeo

O Rubro-Negro ergueu mais um caneco na temporada e sagrou-se eneacampeão brasileiro após vencer o Ceará, por 1 a 0, no Maracanã

O Flamengo celebrou o eneacampeonato brasileiro na noite de quarta-feira (03), no Maracanã, e a comemoração ganhou um significado ainda maior quando Zico surgiu em uma chamada de vídeo com Jorginho. Em meio à euforia, o volante foi abordado para dar uma palavrinha com ninguém mais ninguém menos que o maior ídolo da história do clube.

“Era para você estar aqui, cara. Lenda”, disse Jorginho ao Galinho. O ídolo até tentou responder, mas o barulho no estádio impediu a continuidade da conversa.