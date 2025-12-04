Zico “participa” de comemoração do título brasileiro com jogadores do Flamengo; vídeo

Zico “participa” de comemoração do título brasileiro com jogadores do Flamengo; vídeoO Rubro-Negro ergueu mais um caneco na temporada e sagrou-se eneacampeão brasileiro após vencer o Ceará, por 1 a 0, no Maracanã
O Flamengo celebrou o eneacampeonato brasileiro na noite de quarta-feira (03), no Maracanã, e a comemoração ganhou um significado ainda maior quando Zico surgiu em uma chamada de vídeo com Jorginho. Em meio à euforia, o volante foi abordado para dar uma palavrinha com ninguém mais ninguém menos que o maior ídolo da história do clube.
“Era para você estar aqui, cara. Lenda”, disse Jorginho ao Galinho. O ídolo até tentou responder, mas o barulho no estádio impediu a continuidade da conversa.
O Galinho, porém, apareceu bastante sorridente do outro lado da tela enquanto celebrava mais uma conquista do clube — a segunda em cinco dias. A chamada ocorreu após a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, que assegurou o título do Campeonato Brasileiro ao Rubro-Negro com uma rodada de antecedência.
Samuel Lino marcou no primeiro tempo e garantiu o placar da noite em que o Maracanã recebeu mais de 73 mil torcedores. A torcida também aproveitou o reencontro com o elenco — último da temporada — para celebrar a recente conquista do tetracampeonato da Libertadores.
