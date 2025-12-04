Xsports transmitirá Copinha 2026 e prêmio Bola de Prata na TV aberta

A Xsports, nova emissora de TV aberta com programação 100% dedicada ao esporte, anunciou nesta quinta-feira (04/12) um pacote ambicioso de novidades para o público brasileiro. O canal adquiriu os direitos de transmissão da 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que ocorrerá em janeiro de 2026. O torneio, conhecido mundialmente por revelar craques como Neymar, Vinicius Jr., Kaká e Cafu, estará na grade da emissora tanto na TV quanto no YouTube, em uma estratégia multiplataforma para ampliar o alcance. Ao todo, a Xsports exibirá 56 partidas da competição, desde a fase de grupos até a grande decisão. A emissora confirmou que transmitirá um duelo de semifinal e a finalíssima, marcada tradicionalmente para o dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, no reformado Estádio do Pacaembu. O atual campeão é o São Paulo, que venceu o rival Corinthians na última decisão por 3 a 2.

Diretor da XSports celebra acordo Thiago Garcia, diretor comercial da Xsports, celebrou o acordo e reforçou o compromisso da emissora com o futebol de base. “A Copinha é o grande palco do futuro do futebol brasileiro, e a Xsports tem orgulho de fazer parte da celebração do esporte de base”, afirmou o executivo. Ele destacou que o investimento mostra a crença do canal no potencial dos jovens atletas e na formação de novos talentos para a comunicação esportiva. Além da Copinha, a Xsports fechou outra parceria estratégica de peso. O canal transmitirá o 56º prêmio ESPN Bola de Prata, uma das cerimônias mais tradicionais e prestigiadas do futebol nacional. A exibição ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 8 de dezembro, ao meio-dia, em parceria simultânea com a ESPN. O evento premiará os melhores jogadores e jogadoras do Campeonato Brasileiro de 2025. A transmissão contará com entrevistas exclusivas e convidados especiais, consolidando a emissora como uma nova janela importante para o esporte na TV aberta.