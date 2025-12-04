Vasco renova contrato de Jair

Vasco renova contrato de JairVolante está em recuperação de uma grave lesão no joelho sofrida no final de agosto. Novo vínculo tem duração até dezembro de 2026
O Vasco anunciou a renovação de contrato do volante Jair. Dessa forma, o vínculo que se encerraria no final do mês, agora passa a ter duração até dezembro de 2026. Atualmente o jogador está em recuperação de uma cirurgia realizada no joelho direito, em 15 de setembro, devido a uma entorse sofrida na vitória sobre o Sport, no dia 31 de agosto, na Ilha do Retiro.
Em resumo, Jair foi atingido por um carrinho de Aderlan, do Sport, aos 32 minutos do primeiro tempo. Logo depois, o volante realizou exame de imagem que constatou lesões nos ligamentos cruzado anterior e colateral medial. Os meniscos e a cartilagem também foram afetados.
A renovação de contrato não chega a ser uma novidade, tendo em vista que o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, já tinha revelado a intenção do clube de prorrogar o vínculo.
“Todos foram informados da lesão com alguma gravidade do Jair. Em nome do clube, quero dizer que prestamos todo o apoio ao jogador, já conversei com o atleta.Nós vamos prorrogar o contrato do Jair, que termina em dezembro”, afimou Admar Lopes, na época da lesão.
Jair segue em tratamento no CT Moacyr Barbosa e a expectativa é de que possa voltar a jogar pelo Vasco no segundo semestre de 2026. O calvário não é uma novidade para o volante. Em 2024, o jogador sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo que o tirou dos gramados por oito meses.