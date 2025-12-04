Vasco renova contrato de Jair

Volante está em recuperação de uma grave lesão no joelho sofrida no final de agosto. Novo vínculo tem duração até dezembro de 2026

O Vasco anunciou a renovação de contrato do volante Jair. Dessa forma, o vínculo que se encerraria no final do mês, agora passa a ter duração até dezembro de 2026. Atualmente o jogador está em recuperação de uma cirurgia realizada no joelho direito, em 15 de setembro, devido a uma entorse sofrida na vitória sobre o Sport, no dia 31 de agosto, na Ilha do Retiro.

Em resumo, Jair foi atingido por um carrinho de Aderlan, do Sport, aos 32 minutos do primeiro tempo. Logo depois, o volante realizou exame de imagem que constatou lesões nos ligamentos cruzado anterior e colateral medial. Os meniscos e a cartilagem também foram afetados.