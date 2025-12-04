Vasco faz sua quinta pior campanha como mandante no Brasileirão de pontos corridos

O Cruz-Maltino conseguiu um aproveitamento de 49,1%, superando apenas a pontuação em quatro edições anteriores a partir de 2006 / Crédito: Jogada 10

A derrota para o Mirassol marcou a despedida do Vasco como mandante no Brasileirão. A campanha foi muito abaixo da expectativa e explica o fato do Cruz-Maltino chegar na última rodada com chance de rebaixamento. Em 19 jogos, foram oito vitórias, quatro empates e sete derrotas. Dessa forma, obteve um aproveitamento de 49,1%, o quinto pior desde 2006, quando a competição passou a ser disputada por 20 equipes. O Vasco mandante de 2025 supera apenas as campanhas de 2015, 2008 e 2020 – anos em que foi rebaixado – e 2019. No entanto, é pior do que a de 2013, na qual o Cruz-Maltino caiu para a Série B. Naquela edição, o time teve um aproveitamento levemente superior, com 50,8%, somando um ponto a mais (29 a 28).

LEIA MAIS: Com 18 derrotas, Vasco alcança segunda pior marca em sua história no Brasileirão Por exemplo, no ano passado, em meio ao processo de afastamento da 777 Partners e com Rafael Paiva como técnico interino, o Vasco fez uma campanha muito superior. Foram 35 pontos conquistados. Como resultado, deu ao clube o quarto melhor desempenho como mandante nos pontos corridos, com 61,4%. A saber, a melhor campanha do Vasco como mandante aconteceu em 2011. Com um aproveitamento de 70,2%, o Cruz-Maltino chegou na última rodada brigando para ser campeão brasileiro, no entanto acabou terminando na segunda colocação. Foram 11 vitórias, sete empates e apenas uma derrota. São Januário deixou de ser hostil De fato, alguns desses jogos como mandante não foram realizados em São Januário. Como exemplo, na atual edição, quatro rodadas foram disputadas em outros estádios. Duas derrotas na Arena Mané Garrincha, em Brasília, para Palmeiras e Botafogo, um empate e uma vitória, no Maracanã, contra Flamengo e Fluminense, respectivamente.