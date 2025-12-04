Trump admite possíveis detenções de imigrantes durante a Copa do Mundo de 2026

Em meio aos preparativos para a Copa do Mundo de 2026, Donald Trump admitiu a possibilidade de ações mais rígidas e até detenções de imigrantes durante o torneio. Andrew Giuliani, que lidera o grupo de trabalho da Casa Branca responsável pela organização do evento nos Estados Unidos, confirmou a declaração.

Segundo Giuliani, “cada decisão sobre um visto é uma decisão de segurança nacional”. As palavras reforçam que o governo poderá restringir a entrada de estrangeiros que desejem viajar ao país para acompanhar os jogos. Assim, as análises consulares devem ocorrer com critérios mais severos ao longo dos próximos meses.