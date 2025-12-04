Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump admite possíveis detenções de imigrantes durante a Copa do Mundo de 2026

Trump admite possíveis detenções de imigrantes durante a Copa do Mundo de 2026

Decisões sobre vistos serão tratadas como questões de segurança nacional; haitianos e iranianos ligados às seleções receberam isenções especiais
Em meio aos preparativos para a Copa do Mundo de 2026, Donald Trump admitiu a possibilidade de ações mais rígidas e até detenções de imigrantes durante o torneio. Andrew Giuliani, que lidera o grupo de trabalho da Casa Branca responsável pela organização do evento nos Estados Unidos, confirmou a declaração.

Segundo Giuliani, “cada decisão sobre um visto é uma decisão de segurança nacional”. As palavras reforçam que o governo poderá restringir a entrada de estrangeiros que desejem viajar ao país para acompanhar os jogos. Assim, as análises consulares devem ocorrer com critérios mais severos ao longo dos próximos meses.

Além disso, o assessor comentou sobre Haiti e Irã, dois dos países participantes que integram a lista de 19 nações cujos cidadãos estão proibidos de entrar nos EUA. Giuliani afirmou que “alguns integrantes” das delegações dessas seleções receberam isenções especiais, o que lhes garante a entrada em território americano durante o Mundial.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada entre 11 de junho e 19 de julho e terá Estados Unidos, Canadá e México como países-sede.

