Torcida do Flamengo faz convocação para novo AeroFla

Após levar cerca de 10 mil torcedores ao Galeão, torcedores rubro-negros prometem parar o aeroporto novamente, neste sábado (6/12) / Crédito: Jogada 10

Após parar o Rio de Janeiro no última dia 26 – dia da viagem do Flamengo rumo Lima (PER), onde o clube conquistou sua quarta Libertadores -, a torcida rubro-negra prepara mais um AeroFla, evento para desejar boa sorte à delegação que viajará ao Catar para a disputa do Intercontinental. Será neste sábado (6/12), dia que Flamengo parte rumo ao Oriente Médio na busca de seu segundo título do certame. Dessa forma, por meio de publicação nas redes sociais, a Nação organiza reunião no Terminal BRT Fundão – próximo ao Aeroporto Galeão, de onde a delegação parte. Assim, o evento iniciará às 12h (de Brasília). Já o embarque do Flamengo tem previsão de sair às 15h, com viagem que durará entre 13h e 15h.