Torcida do Flamengo faz convocação para novo AeroFla

Após levar cerca de 10 mil torcedores ao Galeão, torcedores rubro-negros prometem parar o aeroporto novamente, neste sábado (6/12)
Após parar o Rio de Janeiro no última dia 26 – dia da viagem do Flamengo rumo Lima (PER), onde o clube conquistou sua quarta Libertadores -, a torcida rubro-negra prepara mais um AeroFla, evento para desejar boa sorte à delegação que viajará ao Catar para a disputa do Intercontinental. Será neste sábado (6/12), dia que Flamengo parte rumo ao Oriente Médio na busca de seu segundo título do certame.

Dessa forma, por meio de publicação nas redes sociais, a Nação organiza reunião no Terminal BRT Fundão – próximo ao Aeroporto Galeão, de onde a delegação parte. Assim, o evento iniciará às 12h (de Brasília). Já o embarque do Flamengo tem previsão de sair às 15h, com viagem que durará entre 13h e 15h.

LEIA MAIS: Os feitos de Filipe Luís no Flamengo após nova conquista

O evento do último dia 26, aliás, foi um verdadeiro sucesso, com jogadores ficando espantados com a festa da torcida do Mais Querido no terminal de cargas do Galeão. Segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, cerca de 10 mil torcedores compareceram ao AeroFla, que deu sorte para a equipe. Afinal, o time de Filipe Luís venceu o Palmeiras, no sábado (29/11), por 1 a 0, erguendo seu quarto troféu de Libertadores.

Agora, o Flamengo viaja rumo ao Qatar para iniciar campanha no Intercontinental nas quartas de final. O duelo de estreia será já na quarta-feira (10/12), às 14h, contra o Cruz Azul (MEX), pelo Dérbi das Américas. O jogo será no Ahmad bin Ali Stadium, em Al Rayaan. Depois, caso avance, o Rubro-Negro atuará pela Copa Challenger (semifinal) contra o Pyramids (EGI), já classificado e aguardando seu rival. O vencedor deste confronto, afinal, enfrentará o PSG (FRA), campeão europeu de 2024/25.

