Torcedor invade gramado em Caxias do Sul e derruba zagueiro do Santos; veja

Fã conseguiu chegar ao gramado do Alfredo Jaconi para tentar tirar foto com Neymar, mas atropela defensor do Peixe / Crédito: Jogada 10

A vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Juventude teve um episódio que roubou a cena depois do apito final. Isso porque um torcedor conseguiu invadir o gramado do Alfredo Jaconi. A sua atitude tinha como objetivo tirar uma foto com Neymar e estava concentrado em sua missão que sem querer derrubou o zagueiro Zé Ivaldo. Em seguida, o defensor caiu no banco de reservas e causou a preocupação em integrantes da comissão técnica do Santos, que foram ajudar Zé Ivaldo. Contudo, não passou de um susto. Seu companheiro, o meio-campista William Arão, em tom de descontração, brincou com a situação e provocou a risada de quem estava presente.

A partida, na teoria, seria um confronto direto contra o rebaixamento entre as equipes, mas houve a confirmação do rebaixamento do Juventude após o empate do Jaconero com o Bahia por 1 a 1, também no Alfredo Jaconi, em jogo pela 36ª rodada. Com isso, matematicamente deixou de ter chances de permanecer na elite do futebol brasileiro. Santos emplaca reação no Campeonato Brasileiro Mesmo em um cenário favorável, o Peixe encarou o duelo como uma final e Neymar teve desempenho que se espera. O camisa 10 teve atuação de gala e marcou os três gols da equipe. Na rodada anterior, o Alvinegro Praiano enfrentou o Sport, primeiro time a ter a constatação do rebaixamento na edição de 2025 do Campeonato Brasileiro. Inclusive, também venceu por 3 a 0 como ocorreu contra o Juventude. Na verdade, o Santos passa por uma sequência de cinco jogos sem perder no Brasileirão. Portanto, ao apresentar essa recuperação, conseguiu deixar a zona de rebaixamento e atualmente ocupa a 14ª posição, com 44 pontos. O time definirá o seu futuro somente após a última rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe encara o Cruzeiro pela 38ª rodada do torneio, às 16h, na Vila Belmiro, no próximo domingo (07/12).