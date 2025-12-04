Textor rebate acusação do Lyon e detalha vendas de atletas do Botafogo

John Textor se defendeu da acusação do Lyon por “transferências fantasmas” no clube francês envolvendo inclusive jogadores do Botafogo. Em nota extensa nesta quinta-feira (4), o empresário afirmou que há transparência nas contas da Eagle Football sobre esses jogadores. Além disso, ele explicou que atletas como Luiz Henrique e Igor Jesus não puderam jogar devido a uma decisão da DNCG (Direção Nacional de Controle e Gestão, da França). “As transferências de jogadores em questão foram todas decisões futebolísticas válidas e vantajosas, propostas por mim e estruturadas e concretizadas pelo nosso Diretor Global de Futebol, Micheal Gerlinger (atualmente CEO do Olympique Lyonnais)”, destacou.

“Os direitos dos jogadores nunca retornaram ao Botafogo pois, sem seu consentimento, as transferências não se concluíram. Portanto, todos os direitos econômicos futuros permanecem com o Lyon, que recebeu integralmente as receitas de transferências finais para Zenit, Nottingham Forest e Atlético de Madrid”, escreveu. + Confira a nota completa de John Textor Os valores John Textor também detalhou os valores das transferências entre Botafogo e Lyon. Segundo o empresário norte-americano, o Glorioso enviou no total € 146 milhões para o Lyon – sendo € 80 milhões referente à venda de jogadores. Posteriormente, recebeu € 42 milhões de volta. No momento, o clube francês deve ao Alvinegro cerca de € 35 milhões. “O Botafogo transferiu 146 milhões de euros em dinheiro, por meio de transferências bancárias diretas. Aproximadamente 80 milhões se referiam à venda dos direitos dos jogadores do Lyon. Em contrapartida, por meio de nosso sistema de gestão conjunta de caixa, o Lyon transferiu cerca de 42 milhões de euros de volta para o Botafogo em diferentes momentos. Outros 23 milhões de euros em taxas de transação e custos de financiamento seriam divididos igualmente entre os clubes, restando um saldo devedor do Lyon para com o Botafogo de aproximadamente 35 milhões de euros“, afirma Textor.