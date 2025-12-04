Suposto affair de atacante se manifesta após título do Flamengo

Especulações apontam um romance entre Samuel Lino, atacante do Rubro-Negro, e Nicole Bahls, modelo e apresentadora / Crédito: Jogada 10

O atacante Samuel Lino anotou o único gol da vitória do Flamengo sobre o Ceará, no Maracanã, na última quarta-feira (03/12), pela 37ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, a equipe carioca confirmou o título do torneio com uma rodada de antecedência ao fim da competição. Além desta coroação, de acordo com rumores, o camisa 16 do Rubro-Negro passa por um momento especial também fora de campo. Isso porque especulações apontam que o jogador do Flamengo teria começado um romance com a modelo Nicole Bahls. Novos indícios alimentam esse burburinho, já que a ex-panicat se manifestou nas redes sociais depois do fim da partida. A apresentadora engrandeceu o Rubro-Negro.

“Flamengo é babado rs”, ressaltou Nicole Bahls, de maneira resumida. Capítulos do possível affair do atacante do Flamengo A relação só veio à tona após o perfil Daily Garotinho divulgar a presença da apresentadora em uma festa promovida por Carrascal no domingo (30), justamente para celebrar o título continental. Ainda segundo a conta, o clima entre eles foi de proximidade e intimidade por todo evento. Ainda que as notícias sobre o affair só tenham se tornado públicas no último fim de semana, a revista “Quem” afirma que o caso vem de bem antes. O veículo revelou que Nicole e Lino já se conheciam de outros carnavais, e a aproximação romântica começou cerca de quatro semanas antes da final da Libertadores — disputada no sábado (29).

Convivência no Rio e distinções A relação, ainda segundo fontes à “Quem”, começou e se mantém com troca de mensagens. Em reta final de temporada, o atacante tem conciliado praticamente toda sua rotina entre treinos e jogos, tornando, portanto, os encontros mais esporádicos. Contudo, eles estão fazendo dar certo há cerca de um mês. O atacante e a apresentadora passaram a combinar encontros no Rio de Janeiro, onde Samu, como é carinhosamente chamado por torcedores, vive sua rotina profissional. Neste contexto, sempre que há uma brecha nas agendas, eles tentam se ver na capital fluminense. Aos amigos mais próximos, Nicole tem descrito a relação como algo ainda embrionário e se resume em dizer que “estão se conhecendo melhor”. Vale pontuar que a diferença de idade — 15 anos entre ele, de 25, e Bahls, que completará 40 em 2025 — não tem sido tratada como obstáculo por quem convive com os dois.