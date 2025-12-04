Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Soteldo ganha confiança e lidera disputa por lugar de Canobbio na Copa do Brasil

Venezuelano marcou duas vezes na vitória sobre o Grêmio e participou dos últimos três gols marcados pelo Fluminense no Brasileirão
Um dos principais reforços do Fluminense na temporada, Soteldo recuperou a confiança na reta final. Escolhido para substituir Canobbio, o atacante venezuelano marcou os dois gols da vitória tricolor por 2 a 1, nesta terça-feira (2), em Porto Alegre, pela 37ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, ele largou na frente dos concorrentes para assumir o lugar do uruguaio, que está suspenso do jogo de ida contra o Vasco na semifinal da Copa do Brasil.

O Fluminense pagou cerca de R$ 30 milhões para contratar Soteldo. O Tricolor adquiriu 50% dos direitos econômicos junto ao Santos. Assim, o atacante venezuelano se apresentou durante o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, mas chegou lesionado e adiou a estreia. Nos primeiros jogos, demonstrou falta de confiança e apresentou um histórico de “pé frio”, com mais derrotas do que vitória. Na reta final, no entanto, a história mudou.

Soteldo participou de um gol pela primeira vez na goleada histórica sobre o São Paulo por 6 a 0, na última quinta-feira (27), no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o camisa 7 deu assistência para Serna marcar o sexto gol da goleada. Mas faltava encerrar o jejum. E isso ocorreu contra o Grêmio. Aliás, o gol do venezuelano nasceu de um passe de Serna, que retribuiu o gol contra o São Paulo. Na etapa final, Soteldo voltou a marcar após receber assistência de Lucho Acosta.

Responsável direto pelos últimos três gols do Fluminense, Soteldo recuperou o brilho e largou na frente de nomes como Keno para ocupar o lugar de Canobbio na Copa do Brasil. Afinal, o uruguaio está suspenso do jogo de ida contra o Vasco, dia 11, no Maracanã. O técnico Zubeldía ainda tem opções como o jovem Riquelme Felipe e o recém-contratado Santi Moreno. Há ainda a opção do uruguaio Lavega ou a possibilidade de mudar o esquema com a entrada de Lima ou Ganso, o que é um pouco mais improvável.

Fluminense vive bom momento na reta final da temporada

Após um início sob desconfiança, Luis Zubeldía parece ter recuperado a autoestima dos tricolores. Afinal, são nove vitórias em 15 jogos sob o comando do treinador argentino. Nos últimos seis jogos, foram quatro vitórias. Dessa forma, o Tricolor não apenas sobreviveu a sua pior sequência do primeiro turno, como também saiu com muita moral para garantir a vaga na Libertadores em 2026 e aumentou a confiança para a semifinal da Copa do Brasil.

Nos últimos seis jogos, o Fluminense venceu Flamengo e Mirassol, a sensação do Brasileirão, no Maracanã, além de empatar com Cruzeiro e Palmeiras fora de casa. O Tricolor também atropelou o São Paulo por 6 a 0 e bateu o Grêmio em Porto Alegre. Esta, aliás, foi a primeira vitória com Zubeldía no comando fora de casa. O Time de Guerreiros já tinha apresentado bom desempenho contra o Alviverde e a Raposa, contudo, faltava uma vitória longe de seus domínios para confirmar o bom momento.

Apesar de já classificado para a Libertadores em 2026, o Fluminense ainda disputa a vaga direta para a fase de grupos. Afinal, a ideia é fugir da fase prévia da competição no início do ano e ganhar mais tempo para trabalhar. No ano que vem, aliás, vai começar o novo calendário da CBF, com Brasileirão de janeiro a dezembro. Para chegar na última rodada dependendo de si, portanto, o Tricolor precisa secar o Botafogo nesta quinta-feira (4). Vale lembrar ainda que o título da Copa do Brasil também garante vaga direta.

Tags

Fluminense

