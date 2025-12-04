Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

SBT anuncia atração que marcará estreia de Galvão Bueno; veja

SBT anuncia atração que marcará estreia de Galvão Bueno; veja

Primeira aparição do narrador depois do acerto com a emissora será no sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, nesta sexta (05)
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Galvão Bueno finalmente tem confirmação de sua estreia depois do seu acerto com o SBT. A primeira aparição do narrador em sua nova emissora será já nesta sexta-feira (05/12). O canal realizará a transmissão do sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá no Canadá, Estados Unidos e México. Na atração, o histórico comunicador estará ao lado de outro ex-funcionário da Globo, o apresentador e atualmente também narrador Tiago Leifert.

A participação do comunicador ocorrerá depois de receber a liberação da Band, já que ele tem contrato com a emissora com sede no bairro do Morumbi até dezembro. Segundo revelou a Folha de S. Paulo, o locutor teve um encontro com Johnny Saad, proprietário do grupo de comunicação, e alinhou os termos para essa transição antecipada.

O empresário fez dois pedidos ao narrador durante a conversa: um agradecimento público pela liberação e a produção de dois boletins especiais para as rádios Bandeirantes e BandNews FM. Entende-se que boletins sobre o mesmo evento podem servir de estratégia para Band. Isso porque a emissora também exibirá a definição dos grupos para Copa de 2026.

Galvão Bueno cumprirá o contrato

Apesar da estreia pelo SBT, o narrador permanecerá oficialmente na Band até 21 de dezembro. Ele seguirá à frente do programa Galvão e Amigos nas próximas duas segundas-feiras, cumprindo integralmente sua agenda antes da migração definitiva para o novo canal.

Bastidores do acordo para Copa

A chegada do narrador ao SBT está diretamente ligada ao pacote adquirido pela emissora para o Mundial de 2026. A empresa comprou os direitos de transmissão do torneio em parceria com a NSports, da qual o locutor atua como um dos sócios.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar