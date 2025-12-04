SBT anuncia atração que marcará estreia de Galvão Bueno; veja

Primeira aparição do narrador depois do acerto com a emissora será no sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, nesta sexta (05) / Crédito: Jogada 10

Galvão Bueno finalmente tem confirmação de sua estreia depois do seu acerto com o SBT. A primeira aparição do narrador em sua nova emissora será já nesta sexta-feira (05/12). O canal realizará a transmissão do sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá no Canadá, Estados Unidos e México. Na atração, o histórico comunicador estará ao lado de outro ex-funcionário da Globo, o apresentador e atualmente também narrador Tiago Leifert. A participação do comunicador ocorrerá depois de receber a liberação da Band, já que ele tem contrato com a emissora com sede no bairro do Morumbi até dezembro. Segundo revelou a Folha de S. Paulo, o locutor teve um encontro com Johnny Saad, proprietário do grupo de comunicação, e alinhou os termos para essa transição antecipada.

O empresário fez dois pedidos ao narrador durante a conversa: um agradecimento público pela liberação e a produção de dois boletins especiais para as rádios Bandeirantes e BandNews FM. Entende-se que boletins sobre o mesmo evento podem servir de estratégia para Band. Isso porque a emissora também exibirá a definição dos grupos para Copa de 2026. Galvão Bueno cumprirá o contrato Apesar da estreia pelo SBT, o narrador permanecerá oficialmente na Band até 21 de dezembro. Ele seguirá à frente do programa Galvão e Amigos nas próximas duas segundas-feiras, cumprindo integralmente sua agenda antes da migração definitiva para o novo canal. Bastidores do acordo para Copa A chegada do narrador ao SBT está diretamente ligada ao pacote adquirido pela emissora para o Mundial de 2026. A empresa comprou os direitos de transmissão do torneio em parceria com a NSports, da qual o locutor atua como um dos sócios.