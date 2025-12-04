São Paulo garante ter quitado dívida com ex-empresário de Calleri

São Paulo garante ter quitado dívida com ex-empresário de CalleriTricolor sofreu um transfer ban por conta do não pagamento ao agente, mas já avisou a Fifa que já acertou à pendência
O São Paulo informou que quitou, nesta quarta-feira (3), a dívida de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,3 milhões) com a Bama, empresa responsável pela intermediação do retorno de Jonathan Calleri ao clube em 2021. O pagamento, segundo o Tricolor, já foi comunicado oficialmente à Fifa.
A pendência havia levado a entidade máxima do futebol a impor ao São Paulo um novo transfer ban, impedindo o registro de jogadores. A retirada da punição, no entanto, não é imediata, já que a atualização no sistema da Fifa costuma levar alguns dias. A expectativa do clube é que a situação esteja normalizada até o fim desta semana.
Calleri, atualmente representado pela AIS Footballe, teve sua carreira administrada pela Bama no período da negociação, e os agentes alegavam não terem recebido os valores acordados pela intermediação.
Este é o segundo transfer ban sofrido pelo São Paulo em 2025. Em agosto, o Cerro Porteño acionou o clube na Fifa pela falta de pagamento integral na compra do volante Bobadilla. Na época, apenas uma parcela estava paga. Após negociações, as partes chegaram a um acordo e a punição acabou sendo retirada.
Assim, com a nova dívida agora sanada, o Tricolor aguarda apenas os trâmites finais para ficar novamente liberado no mercado.