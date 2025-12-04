São Paulo decide no 1° tempo, vence Atlético e vai à final da Copa do Brasil Sub-20

Tricolor faz 3 a 0 no Galo em Diadema, enfrenta o América-MG na decisão e vai em busca do penta do torneio nacional da categoria

Com o resultado, o São Paulo vai encarar o América-MG na decisão da Copa do Brasil Sub-20. O jogo ainda não tem data definida. O Coelho pelo IAPE ao vencer as duas partidas.

O sonho pelo pentacampeonato da Copa do Brasil Sub-20 segue vivo. Após perder o primeiro jogo por 1 a 0, o São Paulo não tomou conhecimento e aplicou 3 a 0 sobre o Atlético , nesta quinta-feira (4), no Distrital de Inamar, e garantiu vaga na decisão do torneio. Djhordney, Lucyan e Paulinho, esse um golaço, marcaram para o Tricolor ainda no primeiro tempo. O Galo, aliás, jogou com um a menos desde o fim da etapa inicial.

O primeiro gol saiu aos 25 minutos. Lucian cobrou escanteio, Djhordney desviou e bola pegou no zagueiro atleticano Igor Toledo antes de entrar. Sete minutos depois, Guilherme Santana mandou a bola para a pequena área. Goleiro Robert saiu mal, tocou na bola, e Lucyan aproveitou o rebote para ampliar. Por fim, aos 47, Paulinho recebeu de costas para a zaga, girou o corpo e encheu o pé da intermediária com a canhota.

A expulsão pelo lado do Galinho aconteceu aos 41 minutos. Igor Toledo fez falta em Djhordney. O capitão já tinha cartão amarelo e recebeu o segundo. Assim, recebeu o vermelho.

O Atlético-MG desperdiçou a chance de faturar o bicampeonato, já que venceu a competição em 2017. Do outro lado, o São Paulo é o maior vencedor e tem a chance de se isolar ainda mais. O Tricolor levantou o troféu em 2015, 2016, 2018 e 2024. O segundo clube com mais títulos é o Palmeiras, com duas taças do torneio. Neste sentido, o América-MG foca no primeiro título.