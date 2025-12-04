Samuel Lino contraria rumores sobre affair durante madrugada festiva no Rio

Samuel Lino contraria rumores sobre affair durante madrugada festiva no RioAtacante marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Ceará, no Maracanã, que resultou na nona conquista do clube pelo Campeonato Brasileiro
Autor do gol que garantiu o título antecipado do Brasileirão ao Flamengo, Samuel Lino curtiu o feito pessoal e do clube aos beijos. Engana-se, porém, quem pensa que a troca de carinho foi com Nicole Bahls, como apontavam os rumores mais recentes.
Fontes do perfil Daily Garotinho, que informou sobre a suposta ficada entre eles, desmontam a possibilidade de um envolvimento mais sério entre o atacante e a apresentadora. Justamente pelo comportamento do atacante durante a celebração desta madrugada.
O perfil relatou que Lino “deu uns beijinhos” nesta madrugada e indicou que não há relação formal entre ele e Nicole. A postura do jogador, inclusive, acompanha a fala da influenciadora à coluna Fábia Oliveira sobre os rumores de sua vida amorosa.
A apresentadora afirmou que segue solteira e dedicando seu tempo ao trabalho, negando que tenha iniciado um romance com o atleta rubro-negro. À coluna, negou firmemente que tenha ficado com ele.
Affair com Nicole Bahls
Os boatos se iniciaram no último domingo (30), após Nicole aparecer entre os convidados da festa de Jorge Carrascal pelo tetracampeonato da Libertadores.
Pouco depois da repercussão inicial, mídias indicaram que o casal estaria se encontrando há cerca de um mês, com pontes aéreas sobretudo para o Rio.
A influenciadora não assume um relacionamento, ao menos publicamente, desde o término do noivado com Marcelo Viana, encerrado em fevereiro de 2025.
Samuel Lino dedica gol especial
Antes de curtir, o atacante viveu um momento de destaque após marcar o gol que garantiu o título brasileiro na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, na quarta-feira (3). À TV Globo, Lino dedicou o gesto de coração feito na comemoração “para uma pessoa especial”.