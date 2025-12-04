Samuel Lino contraria rumores sobre affair durante madrugada festiva no Rio

Atacante marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Ceará, no Maracanã, que resultou na nona conquista do clube pelo Campeonato Brasileiro

Autor do gol que garantiu o título antecipado do Brasileirão ao Flamengo , Samuel Lino curtiu o feito pessoal e do clube aos beijos. Engana-se, porém, quem pensa que a troca de carinho foi com Nicole Bahls, como apontavam os rumores mais recentes.

Fontes do perfil Daily Garotinho, que informou sobre a suposta ficada entre eles, desmontam a possibilidade de um envolvimento mais sério entre o atacante e a apresentadora. Justamente pelo comportamento do atacante durante a celebração desta madrugada.

O perfil relatou que Lino “deu uns beijinhos” nesta madrugada e indicou que não há relação formal entre ele e Nicole. A postura do jogador, inclusive, acompanha a fala da influenciadora à coluna Fábia Oliveira sobre os rumores de sua vida amorosa.

A apresentadora afirmou que segue solteira e dedicando seu tempo ao trabalho, negando que tenha iniciado um romance com o atleta rubro-negro. À coluna, negou firmemente que tenha ficado com ele.

Affair com Nicole Bahls

Os boatos se iniciaram no último domingo (30), após Nicole aparecer entre os convidados da festa de Jorge Carrascal pelo tetracampeonato da Libertadores.