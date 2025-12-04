Sampaoli traça planos para o Atlético e mira elenco vitorioso em 2026

Sampaoli traça planos para o Atlético e mira elenco vitorioso em 2026Treinador do Galo relembra sua primeira passagem e exalta a mentalidade dos jogadores que marcaram os torcedores com grandes conquistas
Jorge Sampaoli está convicto de que o Atlético não repetir os mesmos erros de 2025 em 2026. Após a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras na noite desta quarta-feira (3/12), na Arena MRV, o treinador começou a planejar o futuro do clube e revelou que espera um elenco vencedor.
Contratado em setembro em substituição à Cuca para iniciar sua segunda passagem pelo Galo, o argentino acumulou decepções nesta reta final da temporada. Na coletiva pós-jogo, ele frisou sua primeira passagem e como era a mentalidade dos jogadores daquele grupo.
“Seguramente, o clube e nós estamos trabalhando para tentar diagnosticar quais são os jogadores que se identificam primeiro com clube e depois com a nossa maneira de jogar. Já tivemos uma primeira reunião. Teremos uma reunião futura para tomarmos uma decisão definitiva”, iniciou ele.
O treinador argentino frisou, ainda, sua primeira passagem e como era a mentalidade dos jogadores daquele grupo.
“Quando cheguei aqui em 2020, o clube saiu vice-campeão, depois ganhou com uma base de jogadores que representavam o clube. Temos que voltar a encantar o torcedor com jogadores com essa personalidade. Jogadores que não deixem acontecer o que está acontecendo: chegar na última rodada e estarmos pensando se seremos rebaixados ou não. Não creio que a história clube mereça isso. Temos muita coisa para avaliar e analisar”, disse.
Sampaoli disposto a mudar elenco
Por fim, embora tenha conhecimento da limitação financeira atleticana, Sampaoli deixou claro que não vê outra opção que não seja a formação de um grupo com características semelhantes com o qual teve em suas mãos em sua primeira passagem.
“Mágica não se pode fazer no futebol. Apresentamos (ele e sua comissão técnica) um projeto à diretoria, e com certeza eles avaliarão e aprovarão o que pensamos para 2026. Queremos o clube na parte de cima da tabela, como tivemos com o Santos em 2019, e aqui em 2020”, concluiu.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.