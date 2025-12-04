Salah volta ao radar da Arábia Saudita em meio à fase ruim no Liverpool

Fundo da saudita cogita nova oferta pelo atacante, que perdeu espaço nas últimas partidas e já recusou investida bilionária no passado

Mohamed Salah, um dos nomes mais importantes do Liverpool na última década, vive uma fase incomum desde que chegou ao clube em 2017. Após anos de protagonismo, incluindo a temporada histórica que levou os Reds ao título da Premier League, o atacante tem sido alvo de críticas pelo momento irregular da equipe e acabou indo para o banco nas duas últimas partidas, contra West Ham e Sunderland.

Com esse cenário, o interesse da Arábia Saudita pelo jogador voltou a ganhar força. Segundo o jornal ‘The Telegraph’, o fundo saudita está disposto a bancar uma oferta pesada para levar o astro de 33 anos, caso ele opte por deixar Anfield.

Não é a primeira vez que Salah entra no radar saudita. Em setembro de 2023, ele recebeu uma proposta de 150 milhões de libras (mais de R$ 1 bilhão), rejeitada pelo Liverpool. Mesmo assim, permaneceu no clube e, em abril deste ano, renovou seu contrato. À época, o fundo voltou a sondá-lo, dessa vez pensando em uma mudança sem custos.

“Minha relação com os dirigentes da liga saudita é ótima. Conversamos bastante, as negociações foram sérias. Era uma grande oportunidade para mim. Se eu não tivesse renovado com o Liverpool, teria acontecido”, contou o jogador à emissora egípcia ‘ON Sport’.

Possibilidade de transferência de Salah volta ao debate

Agora, com o momento turbulento no clube inglês, a possibilidade de uma transferência para o futebol saudita volta ao debate. O fundo que demonstra interesse controla quatro times da elite local: Al-Hilal, Al Ahli, Al-Ittihad e Al-Nassr.