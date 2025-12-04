Roberto Assaf: Flamengo é enea brasileiro. Obrigação

Para quem acredita que foi "bem feito" para o autor da crônica, basta afirmar que a cobrança é proposital, pois o Flamengo tem sempre que ganhar

Nove vezes campeão brasileiro. Palmeiras vice. A cobrança continuará, pois o Flamengo é uma entidade. Força e alegria do povo. O maior movimento popular do Brasil. Com ou sem técnico.

Sofrimento sem fim, mas o Flamengo venceu o Ceará por 1 a 0 e ganhou o Brasileiro. Obrigação. Repetimos: para quem acredita que foi “bem feito” para o autor da crônica, basta afirmar que a cobrança é proposital, pois o Flamengo não tem que competir e sim ganhar. Sempre. Enea.

Como foi o jogo do enea do Flamengo

O jogo começou conforme a previsão, ou seja, o Flamengo com a bola e o Ceará completamente fechado, na esperança de acertar um contra-ataque fatal. O Rubro-Negro trocava muitos passes, mas não ameaçava, pois não encontrava a fórmula para superar a retranca, que parecia instransponível. Era necessário forçar efetivamente, para cansar o adversário, que brigava contra o rebaixamento. Aos 25 minutos, não havia acontecido nada de interessante, tanto que Jorginho tentou de fora da área, sem sucesso. Aos 36, Carrascal deixou Samuel Lino à vontade, para bater na saída de Bruno Ferreira: 1 a 0. Mas o Ceará não abriu. E as dificuldades prosseguiram, pois além do ferrolho, o visitante continuava apostando numa saída rápida e eficiente.

Veio a etapa final e o padrão era o mesmo. O Flamengo estava excessivamente lento. Numa bobeada da zaga cearense, o time perdeu ótima chance de ampliar, quando Carrascal não soube controlar a bola. Nada ocorria. Como a partida não estava decidida, cada minuto parecia uma eternidade, pois o time carioca deixava o nordestino eventualmente jogar. E não liquidava. Aos 17, entraram Plata e Éverton Cebolinha. A tendência era dar maior velocidade ao Rubro-Negro. Aos 23, o Ceará fez duas mudanças, para dar mais fôlego à equipe,

O torcedor que conhece o risco, mudo, e o festeiro, sequer olhava o jogo. Aos 31, Luiz Araújo substituiu Carrascal. Jogo absolutamente indefinido. Até o fim. Mas os times, que lutaram muito, cansaram. E o Flamengo soube aguardar o fim. Simples. Mas difícil. Com ou sem técnico.

