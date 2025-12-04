Primeira contratação para 2026 chega ao Grêmio no fim de semana; conheça

Indicado pela gestão de Odorico Roman, Paulo Pelaipe volta ao clube após 13 anos e assume o departamento de futebol já na próxima semana

A escolha marca o retorno de Pelaipe ao clube após 13 anos. Sua trajetória no Grêmio começou em 1979, com passagens pela base e pelo elenco principal, até se tornar diretor em 2001. O histórico no Imortal, somado à experiência acumulada em clubes como Flamengo, Coritiba, Cruzeiro, Botafogo-SP e Vasco, pesou na decisão da nova gestão. O executivo, aliás, também atuou como consultor em equipes como Criciúma e São Caetano.

A nova direção do Grêmio, liderada pelo presidente Odorico Roman, que toma posse na próxima segunda-feira (8), confirmou sua primeira contratação para a gestão: Paulo Pelaipe será o novo diretor executivo de futebol. O dirigente chega a Porto Alegre no sábado (6) e assumirá o comando do departamento já na semana seguinte, iniciando o planejamento da temporada 2026 no CT Luiz Carvalho.

Nome certo desde a eleição

Segundo Antônio Dutra Júnior, vice de futebol e integrante do Conselho de Administração, Pelaipe, inclusive, já era um nome certo desde a última eleição. “É um grande conhecedor do futebol, um vencedor com passagem por grandes clubes e profundo conhecimento da história do Grêmio. Será fundamental para implementar nosso projeto”, afirmou.

Nos primeiros dias de trabalho, porém, Pelaipe analisará pendências e ajudará a definir quem permanece e quem deve deixar o elenco para 2026. A direção também prevê uma reunião com Mano Menezes após o fim do Brasileirão para discutir sua permanência — decisão ainda indefinida. Paralelamente, o clube já avalia possíveis substitutos e mapeia o mercado. Entre os nomes consultados está o português Luís Castro, apontado como favorito caso ocorra a troca de comando.

A nova administração entende que o Grêmio precisará de cinco a seis reforços para qualificar o elenco no próximo ano, enquanto aprofunda o processo de reestruturação interna promovido pela chegada de Pelaipe.

