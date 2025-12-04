Porto perde em casa para Vitória de Guimarães e é eliminado da Taça de Portugal

Equipe sofre virada por 3 a 1 no Estádio do Dragão, vê pressão aumentar e agora foca no Campeonato Português

O Porto está eliminado da Taça de Portugal. Mesmo jogando no Estádio do Dragão, a equipe perdeu para o Vitória de Guimarães por 3 a 1, de virada, nesta quinta-feira (4), e foi eliminada da competição. Gabri Veiga abriu o placar para os donos da casa, enquanto Nélson Oliveira e Oumar Camara, ambos de pênalti, e Fábio Silva garantiram a classificação da equipe visitante para a semifinal.

Agora, o Vitória de Guimarães vai encarar o Sporting na semifinal. Quem avançar encara o vencedor de Benfica x Braga na grande decisão.

O técnico Francesco Farioli optou por escalar um time bastante modificado por conta da sequência de jogos, o clube sofreu com erros individuais e não conseguiu reagir após sair atrás no placar.

Dessa maneira, a derrota aumenta a pressão sobre a equipe, que já vinha apresentando sinais de queda de rendimento. Agora, o foco se volta para o Campeonato Português, onde o Porto precisa de uma resposta rápida para reencontrar estabilidade na temporada.

O Porto é o líder isolado do Campeonato Português com 34 pontos em 12 jogos e está invicto na competição. Ao mesmo tempo, a vantagem para o vice-líder Sporting é de três pontos.