Palmeiras prevê quase R$ 400 milhões em vendas de atletas em 2026

Negociação de jogadores seguirá como principal fonte de receita, de acordo com o documento aprovado pelo Conselho

Para chegar ao valor estimado, o clube considerou o desempenho das vendas nas últimas três temporadas. Além disso, também incluiu a negociação da atacante Amanda Gutierres, transferida ao Boston Legacy, dos Estados Unidos, por US$ 1,1 milhão (cerca de R$ 5,89 milhões na cotação da época).

O Palmeiras projeta arrecadar R$ 399,6 milhões com vendas de jogadores em 2026, segundo o orçamento aprovado pelo Conselho de Orientação e Fiscalização (COF). As negociações de atletas seguem como a principal fonte de receita do clube, representando 32% dos R$ 1,2 bilhão previstos para a próxima temporada. Um padrão que se repete nos últimos anos.

Embora o acordo tenha sido fechado em outubro, o lançamento contábil só entrará em 2026, já que a atleta permanecerá no elenco até o fim da atual temporada. A transação representa a maior venda da história do futebol feminino brasileiro.

Além da previsão para negociações de atletas, o orçamento palmeirense também estima receitas importantes em outras frentes, como patrocínios e licenciamentos, direitos de transmissão, programa Avanti, arrecadação social, premiações, bilheteria e demais fontes menores, compondo um cenário que mantém o clube entre os maiores orçamentos do país.

Palmeiras com números super positivos nos últimos dois anos

Em 2024, o Palmeiras já havia registrado nas vendas sua principal receita, com R$ 440,3 milhões, muito impulsionado pelas transferências de Endrick e Luis Guilherme. Os números de 2025 ainda estão sendo consolidados, mas até outubro as vendas já lideravam novamente a geração de receitas. Neste ano, o clube contabiliza R$ 597,8 milhões em negociações, resultado das transferências de Estêvão, Vitor Reis e Richard Ríos, entre outros.

Assim, a projeção para 2026 reforça a expectativa de mais um ano financeiramente robusto. Com receitas bilionárias previstas, o Verdão estima encerrar a próxima temporada com um superávit de R$ 11,2 milhões.