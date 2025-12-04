Palmeiras empata com Ferroviária e vai à final do Paulista Feminino

Palestrinas levaram a melhor por 2 a 0 no jogo de ida e garantem classificação com o 1 a 1 desta quinta-feira, em Barueri

Desse modo, as alviverdes aguardam o classificado da outra semifinal entre Corinthians e São Paulo. Na ida, as Brabas venceram por 2 a 1 em Barueri, com mando tricolor, e jogam por um empate nesta quinta. Datas, horários e locais do confronto serão divulgados em breve pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

O Palmeiras está classificado para a decisão do Campeonato Paulista Feminino. Na noite desta quinta-feira (4/12), as Palestrinas empataram em 1 a 1 com a Ferroviária e garantiram presença na final, visto que venceram o duelo de ida por 2 a 0 em Araraquara (SP). Poliana abriu o placar no primeiro tempo para as anfitriãs na Arena Barueri, mas as Guerreiras Grenás deixaram tudo igual pouco antes do intervalo com Mariana Santos.

A Ferroviária, por outro lado, se despede da temporada 2025, quando realizou uma campanha repleta de bons resultados. Afinal, chegou às quartas de final do Brasileiro e foi terceira colocada na Libertadores e Copa do Brasil, além de semifinalista do Estadual.

O jogo

O equilibrio foi predominante desde o começo, com ampla disputa. Mas, em um contragolpe aos 29 minutos, Andressinha cruzou na medida para Poliana, em cabeceio, abrir o placar. Pouco depois, aos 40′, o time do interior paulista reagiu e igualou com Mariana Santos, que aproveitou vacilo de Pati Maldaner na área e também marcou de cabeça. No retorno do intervalo, a Ferrinha chegou a balançar a rede, mas o gol foi anulado pelo VAR. Depois, o Palmeiras levou susto ao adversário, em especial com chutes de fora da área. Mas o placar se manteve 1 a 1, o que garantiu as Palestrinas em mais uma final do Paulistão.

