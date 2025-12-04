Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Os feitos de Filipe Luís no Flamengo após nova conquista

Comandante torna-se o mais novo a vencer o Brasileirão nos pontos corridos, além de alcançar troféus de Jorge Jesus pelo Fla
Ao conquistar o Brasileirão de maneira antecipada na última quarta-feira (3/12), o técnico Filipe Luís alcançou algumas marcas importantes pelo Flamengo. A primeira delas é que ele tornou-se o treinador mais novo a vencer o Campeonato Brasileiro por pontos corridos, aos 40 anos e três meses. Ele superou o rival Abel Ferreira, do Palmeiras, que vencera o Brasileirão de 2022 aos 43 anos e dez meses.

Em terceiro na lista vem Fábio Carille. O ex-comandante de Vasco, Santos e Vitória conquistou o Brasileirão pelo Corinthians, em 2017, aos 44 anos. Esta é a mesma idade que Abel Ferreira venceu o torneio pela segunda vez, em 2023, pelo Alviverde paulista. Fechando o Top-5, outro campeão pelo Flamengo, aliás: Rogério Ceni. Em 2021, aos 47 anos, ele foi o responsável por levar o Rubro-Negro ao octa, na edição de 2020 (que só terminou no ano seguinte por conta da pandemia da Covid-19).

LEIA MAIS: Imprensa internacional exalta Filipe Luís: “Rei do Brasil”

Do lado oposto desta tabela, novamente o trio Flamengo, Palmeiras e Corinthians surge representado. Afinal, Felipão é o mais velho a vencer os pontos corridos. Ele conquistou o certame pelo Verdão aos 70 anos, em 2018. O português Jorge Jesus vem logo atrás, com 65, após vencer o Brasileirão de 2019 de maneira inconteste pelo Fla. O Delegado Antônio Lopes viria a ser campeão pelo Corinthians, em 2005, aos 64 anos.

Filipinho alcança Jorge Jesus no Flamengo

Outro feito histórico de Filipe Luís foi alcançar o número de títulos do histórico treinador Jorge Jesus pelo Mais Querido. Jesus, que ficou 1 ano e sete dias no cargo, levantou cinco troféus pela equipe da Gávea: Brasileirão e Libertadores de 2019; Carioca, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana em 2020.

Já Filipinho, em pouco mais de 1 ano e dois meses à frente do Fla – logo em seu primeiro trabalho como profissional, diga-se, também chegou à marca de cinco títulos. Ele conquistou a Copa do Brasil de 2024 e venceu outros quatro torneios em 2025: a Supercopa Rei, o Carioca, a Libertadores e o Brasileirão. Assim, torna-se um dos treinadores mais vencedores da História do Flamengo.

