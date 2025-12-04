Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Neymar tem mais uma “decisão” antes de discutir renovação com o Santos

Craque vem atuando no sacrifício para ajudar o Peixe na luta contra o descenso e deve conversar sobre extensão de contrato após o Brasileiro
Neymar está muito próximo de concluir seu principal objetivo no Santos. Afinal, mesmo convivendo com uma lesão no menisco do joelho esquerdo e tratando também a coxa direita com gelo, o camisa 10 tem sido decisivo na arrancada que deixou o clube praticamente livre do rebaixamento.

Nas vitórias por 3 a 0 sobre Sport e Juventude, o atacante assumiu novamente o protagonismo que o torcedor esperava. Foram quatro gols e uma assistência nas últimas duas rodadas, desempenho que recolocou o Peixe em situação mais confortável na tabela.

O esforço acontece justamente na reta final de seu vínculo com o clube. O contrato de Neymar é válido somente até 31 de dezembro, e a diretoria decidiu que só retomará as conversas após o fim do Campeonato Brasileiro. Internamente, a permanência é vista como provável caso a vaga na Série A seja garantida, embora o alto custo mensal do atleta exija renegociação.

A indefinição faz com que o duelo contra o Cruzeiro, domingo, na Vila Belmiro, tenha contornos especiais. Sem acordo formal, há a possibilidade de ser o último ato do ídolo com a camisa alvinegra nesta passagem, dependendo dos rumos do diálogo entre as partes. Após o hat-trick sobre o Juventude, Neymar admitiu o desgaste físico e as dores que vem enfrentando.

“Físico em final de temporada é cansativo, é na raça às vezes, com dores, mas vamos embora, temos mais uma partida. Feliz de fazer os gols e ajudar a equipe de alguma forma. O mais importante é o Santos e ganhar os três pontos”, disse na zona mista do Alfredo Jaconi.

Jogador deve passar por cirurgia em 2026

Aliás, a tendência é de que o craque seja submetido a uma artroscopia no joelho depois do Brasileirão. O problema envolve um esgarçamento no menisco, o que o obriga a jogar com múltiplas camadas de proteção. São um adesivo analgésico, faixa e meia de compressão, tudo para garantir estabilidade durante as partidas.

Contudo, se optar pela cirurgia, Neymar deverá perder parte do início da pré-temporada, caso renove. A diretoria ainda discute se a reapresentação do elenco será em 26 de dezembro ou 3 de janeiro.

