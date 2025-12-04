Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Messi revela melhor técnico da carreira: “É único, tem algo diferente”

Craque argentino elogia antigo comandante, comenta o momento da seleção e relembra dificuldade de conquistar uma Copa do Mundo
Lionel Messi, que viveu seus anos mais vitoriosos com Pep Guardiola no Barcelona, voltou a exaltar o antigo comandante e afirmou que nenhum outro treinador marcou tanto sua carreira. Em entrevista à ‘ESPN’, o craque do Inter Miami destacou o que, para ele, torna o técnico do Manchester City um profissional diferente da maioria.

“Para mim, ele é único. Existem treinadores excelentes, mas o Guardiola tem algo especial. É o melhor de todos”, disse.

Messi explicou que sua admiração vai além dos títulos conquistados juntos. Segundo ele, Guardiola se destaca pela maneira como entende o jogo e pela clareza com que passa suas ideias ao elenco.

“A forma como ele enxerga o futebol, como prepara cada partida e como transmite tudo aos jogadores… é completo. Ele foi para outros clubes e continuou ganhando, e não só por vencer, mas pela forma como suas equipes jogam”, completou.

O argentino, que disputa a final da MLS contra o Vancouver, também falou sobre a seleção de seu país e o que espera para a Copa do Mundo de 2026. Confiante, mas sem criar expectativas exageradas, ele acredita que o grupo seguirá competitivo.

“A seleção vai tentar novamente, vai lutar até o fim. Mas, por detalhes, você pode ficar pelo caminho”, alertou.

Para reforçar a dificuldade de conquistar uma Copa do Mundo, Messi relembrou a campanha campeã no Qatar.

“Contra a Holanda e contra a França fomos superiores, mas acabamos indo para os pênaltis. E aí contamos com o Dibu, que foi decisivo. Mas você pode chegar aos pênaltis e não ganhar. Ganhar uma Copa do Mundo é muito difícil”, finalizou.

