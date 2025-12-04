Manchester United tropeça em casa e só empata com West Ham na Premier League

Manchester United tropeça em casa e só empata com West Ham na Premier LeagueReds Devils deixam vitória escapar no fim, perdem chance de encostar no G-5, e veem os Hammers seguirem na zona de rebaixamento
O Manchester United voltou a decepcionar seus torcedores em Old Trafford. Em casa, os Red Devils deixaram a vitória escapar na reta final da partida e ficaram no empate por 1 a 1 diante do West Ham, que está na zona de rebaixamento da Premier League. Diogo Dalot abriu o placar em lance com participação de Casemiro, enquanto Magassa confirmou o empate para os Hammers. Os dois gols foram marcados no segundo tempo, na partida de encerramento da 14ª rodada.
LEIA MAIS: Salah volta ao radar da Arábia Saudita em meio à fase ruim no Liverpool
Depois de três jogos sem vencer, o Manchester United bateu o Crystal Palace por 2 a 1 na última rodada, mas voltou a tropeçar na Premier League. Com o empate em casa, o time comandado pelo técnico Rúben Amorim chegou a 22 pontos, na 8ª posição, e desperdiçou a oportunidade de entrar na zona de classificação para as próximas competições europeias.
Contudo, a única boa notícia para o United foi o retorno de Matheus Cunha. Fora dos jogos contra Everton e Crystal Palace devido a uma lesão na cabeça sofrida durante um treinamento, o brasileiro voltou ao time titular, não conseguiu balançar a rede e foi substituído no segundo tempo.
Já o West Ham conquistou um ponto importante fora de casa, mas segue em situação complicada na Premier League. Isto porque o time está no 18º lugar, abrindo a zona de rebaixamento. Somou 12 pontos em 14 jogos e chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória.
O jogo
O Manchester United se impôs no primeiro tempo, teve mais volume de jogo e criou as melhores oportunidades. No entanto, o time não conseguiu abrir o placar contra um West Ham que estava bem postado defensivamente.
Na segunda etapa, o cenário foi parecido. O United manteve a pressão e, aos 12 minutos, Casemiro chutou mascado, e a bola sobrou limpa para Diogo Dalot para bater no canto do goleiro Aréola e marcar um belo gol. O West Ham, por sua vez, não conseguiu produzir muitas chances de perigo, mas buscou o empate aos 37 minutos, com Magassa. O volante aproveitou um rebote em jogada de escanteio e bateu rasteiro para garantir o empate.
Jogos da 14ª rodada da Premier League
Terça-feira (2/12)
Fulham 4×5 Manchester City
Bournemouth 0x1 Everton
Newcastle 2×2 Tottenham
Quarta-feira (3/12)
Brighton 4 x 3 Aston Villa
Burnley 0 X 1 Crystal Palace
Wolverhampton 0 x 1 Nottingham Forest
Arsenal 2 x 0 Brentford
Leeds 3×1 Chelsea
Liverpool 1×1 Sunderland
Quinta-feira (4/12)
Manchester United 1×1 West Ham
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.