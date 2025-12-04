Manchester United tropeça em casa e só empata com West Ham na Premier League

Reds Devils deixam vitória escapar no fim, perdem chance de encostar no G-5, e veem os Hammers seguirem na zona de rebaixamento

O Manchester United voltou a decepcionar seus torcedores em Old Trafford. Em casa, os Red Devils deixaram a vitória escapar na reta final da partida e ficaram no empate por 1 a 1 diante do West Ham, que está na zona de rebaixamento da Premier League. Diogo Dalot abriu o placar em lance com participação de Casemiro, enquanto Magassa confirmou o empate para os Hammers. Os dois gols foram marcados no segundo tempo, na partida de encerramento da 14ª rodada.

Depois de três jogos sem vencer, o Manchester United bateu o Crystal Palace por 2 a 1 na última rodada, mas voltou a tropeçar na Premier League. Com o empate em casa, o time comandado pelo técnico Rúben Amorim chegou a 22 pontos, na 8ª posição, e desperdiçou a oportunidade de entrar na zona de classificação para as próximas competições europeias.

Contudo, a única boa notícia para o United foi o retorno de Matheus Cunha. Fora dos jogos contra Everton e Crystal Palace devido a uma lesão na cabeça sofrida durante um treinamento, o brasileiro voltou ao time titular, não conseguiu balançar a rede e foi substituído no segundo tempo.

Já o West Ham conquistou um ponto importante fora de casa, mas segue em situação complicada na Premier League. Isto porque o time está no 18º lugar, abrindo a zona de rebaixamento. Somou 12 pontos em 14 jogos e chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória.

O jogo

O Manchester United se impôs no primeiro tempo, teve mais volume de jogo e criou as melhores oportunidades. No entanto, o time não conseguiu abrir o placar contra um West Ham que estava bem postado defensivamente.