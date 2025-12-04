Mais de 200 mulheres e presença de Poze: festa de jogador do Flamengo termina em polícia

Mais de 200 mulheres e presença de Poze: festa de jogador do Flamengo termina em políciaRompido com companheiro de grupo, Gonzalo Plata organizou sua própria festa para celebrar título rubro-negro no Brasileirão, segundo site
Segundo relatos, o cantor MC Poze do Rodo, torcedor fanático do clube, se destacou entre as presenças ilustres da celebração. O funkeiro deixou a festa já na manhã desta quinta-feira (04) acompanhado de uma loira com a camisa rubro-negra.
E o restante do elenco do Flamengo?
Outra parte do grupo participou de uma segunda comemoração, realizada em um clube na Barra da Tijuca e atribuída a Pulgar, Carrascal e Léo Pereira. Em outro trecho, o jornal afirma que o zagueiro convidou modelos selecionadas, influenciadoras e anônimas para a festa — também com restrição ao uso de celulares.
