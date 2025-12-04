Livre de rebaixamento, Vasco ainda tem objetivo no Brasileirão e terá dilema na escalação

Time ainda não garantiu vaga na Copa Sul-Americana e terá que jogar sério contra o Atlético, há quatro dias da semifinal da Copa do Brasil

O Vasco só depende das próprias forças para garantir a vaga. Dessa forma, um empate com o Atlético, na Arena MRV, no próximo domingo (7), já será o suficiente. O Cruz-Maltino é o 12º lugar com 45 pontos. Atrás está o próprio Galo, que tem a mesma pontuação, mas duas vitórias a menos (13 a 11). Se o Santos vencer o Cruzeiro, o Vasco perderia a 12ª posição, mas continuaria dentro da zona de classificação.

Os resultados da rodada garantiram matematicamente a permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, o Cruz-Maltino ainda tem um objetivo na competição: a classificação para a Copa Sul-Americana.

Em caso de derrota para o Atlético, o Vasco terá que secar Santos, Ceará e Fortaleza. Dois dos três não poderão vencer na última rodada Cruzeiro, Palmeiras e Botafogo, respectivamente. Dessa forma, o Cruz-Maltino terminaria em 14º lugar, se classificando para a Copa Sul-Americana.

Vasco pode poupar jogadores?

Portanto, o jogo contra o Atlético terá importância, mesmo que daqui a uma semana o Vasco enfrente o Fluminense, pela semifinal da Copa do Brasil. A tendência é de que Fernando Diniz escale o que tem de melhor. No entanto, diferentemente das últimas rodadas, o treinador vai levar mais em consideração as ponderações do departamento médico devido ao desgaste físico de determinados jogadores.

Vale destacar que o Vasco possui oito jogadores no elenco com mais de 50 jogos na temporada. São os casos de Rayan, Léo Jardim, Vegetti, Hugo Moura, Nuno Moreira, Paulo Henrique, Lucas Piton e Coutinho. O gramado sintético da Arena MRV aumenta a possibilidade de poupar alguns jogadores. Entretanto, essa decisão será tomada no sábado, antes da viagem para Belo Horizonte. O intuito é deixar todos do elenco mobilizado para a partida.