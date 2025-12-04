LINK DE SAÍDA VÁLIDO

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Informações e template da ficha de resultados

padronização para ficha de resultado

TIME A x TIME B

Nome do campeonato – xxª rodada
Data-Hora: xx/x/xxxx (dia da semana), horário, exemplo, 21h30 (de Brasília)
Local: Maracanã (não colocar ‘Estádio Maracanã’) , Rio de Janeiro  (cidade ou localidade) (RJ) (aqui será estado em caso de campeonato nacional ou país se for fora)
Público presente: (quando tiver)
Público pagante:
Renda:
Gols: Fulano, 10’/1ºT (0-1) – se for visitante OU Fulano, 10’/1ºT (1-0) – se for mandante; e por aí vai
TIME A (CAIXA ALTA, POR FAVOR)Importante: separar por setor e usar “E” no ultimo do setor. Exemplo:  Marcos (ponto e vírgula depois do goleiro); Lúcio, Edmilson e (olha o E aqui) Roque Júnior; (olha o ponto e vírgula depois da defesa) Cafu, Gilberto Silva, Kleberson, Ronaldinho e Roberto Carlos; (olha o ponto e virgula depois do meio de campo) Rivaldo e Ronaldo (Denílson, 44’/2ºT). (Ponto final) Técnico (em Negrito): Luiz Felipe Scolari
TIME B (CAIXA ALTA, POR FAVOR): Félix; Carlos Alberto Torres, Brito, Piazza e Everaldo; Clodoaldo, Gerson e Pelé; Jairzinho, Tostão e Rivellino Técnico: Zagallo.
Árbitro: Fulano (estado ou país se for jogo internacional)
Assistentes: Beltrano e Ciclano (estado, ou país se for jogo internacional)
VAR: Zulano
Cartões Amarelos: fulano, beltrano (time mandante); Ciclano, Zulano (time vistiante)
Cartões Vermelhos: Fulano (Time, aos xx do xºT)

Padrão limpo para uso

TIME A x TIME B

Nome do campeonato – xxª rodada
Data e horário: xx/x/xxx (dia da semana), às xxxx (de Brasília)
Local: xx
Público presente: (quando tiver)
Público pagante

