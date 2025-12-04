Lille x Olympique de Marselha: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Francês 2025/26. Nesta sexta-feira (5), Lille e Olympique de Marselha se enfrentam às 17h (de Brasília), no Stade Pierre-Mauroy, em confronto direto na parte de cima da tabela válido pela 15ª rodada da Ligue 1. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

O Lille é o quarto colocado da Ligue 1 com 26 pontos e vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Le Havre. Foi a terceira vitória nos últimos quatro jogos e o time conseguiu diminuir a diferença justamente para o Olympique de Marselha, terceiro colocado com 29 pontos. Além disso, o Lille vem de uma sequência de quatro jogos sem sofrer gols e aposta na força de sua torcida para empurrar o time em busca do topo da tabela. O Lille enfrenta alguns problemas no elenco para o jogo desta sexta-feira. Ousmane Touré e Marc-Aurèle Caillard, lesionados, são baixas confirmadas. Além disso, Ayyoub Bouaddi, suspenso, é outro que não poderá entrar em campo. Já o brasileiro Alexsandro está em fase final de recuperação, mas ainda deve ficar de fora da partida no Stade Pierre-Mauroy.

Como chega o Olympique de Marselha Por outro lado, o Olympique de Marselha também faz uma grande temporada e segue na briga pela liderança do Campeonato Francês. O time, que já venceu o PSG nesta edição da Ligue 1, é o terceiro colocado com 29 pontos, somente dois a menos que o líder Lens, e um atrás do vice-líder Paris Saint-Germain. O time vem de um empate por 2 a 2 contra o Toulouse, que freou a sequência de três vitórias do time na Ligue 1. Contudo, o Olympique também enfrenta alguns problemas na equipe. Michael Murillo, Hamed Traoré e Facundo Medina, lesionados, estão fora de ação. Por fim, a dúvida fica por conta de Amine Gouiri, que se recupera de um problema nas costas.