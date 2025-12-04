Lesões “assombram” Botafogo novamente na reta final

Lesões “assombram” Botafogo novamente na reta finalAlvinegro volta a sofrer com desfalques em momento decisivo da temporada
O Botafogo voltou a ter problemas com lesões na reta final da temporada. Já classificado para a Libertadores em 2026, o Alvinegro briga ponto a ponto com Fluminense e Bahia pela vaga direta na fase de grupos. Contudo, os desfalques voltaram a assombrar o técnico Davide Ancelotti, que terá dor de cabeça para definir o time nos últimos dois jogos.
Entre as principais ausências, o Botafogo não contará com o zagueiro Barboza e o meia Savarino contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão. Afinal, a dupla foi peça-chave nas conquistas do Brasileirão e Libertadores no ano passado, mas não conseguiram repetir o mesmo desempenho neste ano.
Além deles, o treinador italiano não contará também com o goleiro Léo Linck e o atacante Joaquín Correa. Aliás, o Botafogo sofreu com problemas na meta. Afinal, John foi vendido para o Nottingham Forest, da Inglaterra, enquanto Neto sofreu uma grave lesão e só retorna em 2026. Reserva, Linck também sofreu com lesão e dará lugar a Raul.
Por outro lado, Davide Ancelotti terá Montoro à disposição. O atacante deixou o último jogo com dores, mas está recuperado. O meia argentino chegou a desfalcar por mais de um mês por causa de uma lesão na clavícula, sofrida durante a Copa do Mundo Sub-20. O jovem é visto com potencial para o futuro e agradou nos primeiros meses.
