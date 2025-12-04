Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lesões “assombram” Botafogo novamente na reta final

Lesões “assombram” Botafogo novamente na reta final

Alvinegro volta a sofrer com desfalques em momento decisivo da temporada
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Botafogo voltou a ter problemas com lesões na reta final da temporada. Já classificado para a Libertadores em 2026, o Alvinegro briga ponto a ponto com Fluminense e Bahia pela vaga direta na fase de grupos. Contudo, os desfalques voltaram a assombrar o técnico Davide Ancelotti, que terá dor de cabeça para definir o time nos últimos dois jogos.

Entre as principais ausências, o Botafogo não contará com o zagueiro Barboza e o meia Savarino contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão. Afinal, a dupla foi peça-chave nas conquistas do Brasileirão e Libertadores no ano passado, mas não conseguiram repetir o mesmo desempenho neste ano.

Além deles, o treinador italiano não contará também com o goleiro Léo Linck e o atacante Joaquín Correa. Aliás, o Botafogo sofreu com problemas na meta. Afinal, John foi vendido para o Nottingham Forest, da Inglaterra, enquanto Neto sofreu uma grave lesão e só retorna em 2026. Reserva, Linck também sofreu com lesão e dará lugar a Raul.

Por outro lado, Davide Ancelotti terá Montoro à disposição. O atacante deixou o último jogo com dores, mas está recuperado. O meia argentino chegou a desfalcar por mais de um mês por causa de uma lesão na clavícula, sofrida durante a Copa do Mundo Sub-20. O jovem é visto com potencial para o futuro e agradou nos primeiros meses.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar