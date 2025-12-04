Lesões “assombram” Botafogo novamente na reta final

Alvinegro volta a sofrer com desfalques em momento decisivo da temporada / Crédito: Jogada 10

O Botafogo voltou a ter problemas com lesões na reta final da temporada. Já classificado para a Libertadores em 2026, o Alvinegro briga ponto a ponto com Fluminense e Bahia pela vaga direta na fase de grupos. Contudo, os desfalques voltaram a assombrar o técnico Davide Ancelotti, que terá dor de cabeça para definir o time nos últimos dois jogos. Entre as principais ausências, o Botafogo não contará com o zagueiro Barboza e o meia Savarino contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão. Afinal, a dupla foi peça-chave nas conquistas do Brasileirão e Libertadores no ano passado, mas não conseguiram repetir o mesmo desempenho neste ano.