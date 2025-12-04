Lazio “se vinga” e elimina o Milan da Copa da Itália

Agora, a equipe de Maurizio Sarri enfrenta o Bologna na próxima fase, com data ainda a ser definida. O Milan, por sua vez, dá adeus à competição, que já não conquista desde 2002/03. O time da capital venceu a Copa da Itália pela última vez em 2018/19.

Apenas cinco dias depois de se enfrentarem pelo Campeonato Italiano, Lazio e Milan voltaram a duelar nesta quinta-feira (4/12), desta vez no Olímpico, em Roma, pela Copa da Itália. E deu Biancocelesti! Com gol de Zaccagni, a Lazio fez 1 a 0 e se garantiu nas quartas de final do torneio de mata-mata, se vingando da derrota do fim de semana (também por 1 a 0).

O jogo

A partida ficou marcada por poucas chances claras de gol. Na primeira etapa, a melhor delas foi do time da casa, com Basic. Ele arrancou pela esquerda e soltou um canudo rasteiro, que passou a centímetros do gol de Maignan. O arqueiro, aliás, fez uma bela defesa nos acréscimos em arremate de Zaccagni.

Na etapa final, Rafael Leão teve boa chance pelo Milan após passe de Estupiñán, mas pegou muito mal de esquerda, isolando a bola por cima do gol de Mandas. Esta oportunidade faria falta, aliás. Afinal, aos 34′, o Olímpico foi abaixo com o gol de Zaccagni. Cruzamento perfeito de Nuno Tavares em cobrança de escanteio, e o camisa 10 testou firme para abrir o marcador, superando Maignan. O Milan foi para cima com tudo em busca das penalidades. Mas, mesmo com as entradas de Modric e Pulisic, não foi capaz de superar Mandas, se despedindo mais cedo da Copa da Itália, para a festa dos anfitriões no Olímpico.

Próximos passos

A Lazio volta a campo já neste domingo (7/12), quando recebe o Bologna, pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. Por lá, a equipe do técnico Maurizio Sarri surge na modesta oitava colocação, com 18 pontos, aliás. O Milan, por sua vez, é o líder do certame, com 28 pontos. Agora, visita o Torino, na segunda-feira (8/12), também pela 14ª rodada da Serie A.