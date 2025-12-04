Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Kings League divulga calendário completo da Kings Cup World Nations

Com 12 jogos diários e final no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, Kings Cup World Nations promete edição histórica no Brasil
A Kings League confirmou, nesta quinta-feira (04/12), o calendário oficial da Kings Cup World Nations, torneio que reunirá as principais seleções do mundo a partir do dia 3 de janeiro. A competição será realizada na Trident Arena, em Guarulhos, palco das últimas edições da competição no Brasil. Contudo, terá sua grande final no Allianz Parque, no dia 17 de janeiro.

A organização divulgou as datas e os horários de todas as partidas, e um dos pontos que mais chamam atenção é a maratona de jogos. Afinal, serão 12 dias consecutivos de confrontos, da abertura até as semifinais, que definirão quem disputará o título mundial.

A fase de grupos acontece entre 3 e 11 de janeiro, distribuída em rodadas diárias dentro da Trident Arena. No dia 12 de janeiro, estará sendo realizado o Last Chance, duelo decisivo entre as seleções que terminarem suas chaves na segunda posição e ainda buscam uma vaga nas quartas de final.

As quartas de final estarão sendo disputadas nos dias 13 e 14, enquanto as semifinais estão marcadas para o dia 15 de janeiro. A finalíssima acontece no dia 17 de janeiro, no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, que receberá pela primeira vez uma decisão internacional da Kings League.

Quando o Brasil joga na Copa do Mundo da Kings League

Atual campeão e anfitriã do torneio, a Seleção Brasileira estreia no dia 3 de janeiro, às 18h, contra a Espanha, uma das forças da modalidade. O time volta a campo no dia 8, contra o Qatar. Por fim, encerra sua participação na fase de grupos nos dias 10 ou 11 de janeiro, ainda com definição de data, diante do Peru.

A Kings Cup World Nations promete ser o maior evento global da história da liga. A competição vai reunir seleções de diferentes continentes em busca do título que o Brasil tentará defender diante da própria torcida.

