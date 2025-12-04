Kings League divulga calendário completo da Kings Cup World Nations

A organização divulgou as datas e os horários de todas as partidas, e um dos pontos que mais chamam atenção é a maratona de jogos. Afinal, serão 12 dias consecutivos de confrontos, da abertura até as semifinais, que definirão quem disputará o título mundial.

A Kings League confirmou, nesta quinta-feira (04/12), o calendário oficial da Kings Cup World Nations, torneio que reunirá as principais seleções do mundo a partir do dia 3 de janeiro. A competição será realizada na Trident Arena, em Guarulhos, palco das últimas edições da competição no Brasil. Contudo, terá sua grande final no Allianz Parque, no dia 17 de janeiro.

A fase de grupos acontece entre 3 e 11 de janeiro, distribuída em rodadas diárias dentro da Trident Arena. No dia 12 de janeiro, estará sendo realizado o Last Chance, duelo decisivo entre as seleções que terminarem suas chaves na segunda posição e ainda buscam uma vaga nas quartas de final.

As quartas de final estarão sendo disputadas nos dias 13 e 14, enquanto as semifinais estão marcadas para o dia 15 de janeiro. A finalíssima acontece no dia 17 de janeiro, no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, que receberá pela primeira vez uma decisão internacional da Kings League.

Quando o Brasil joga na Copa do Mundo da Kings League

Atual campeão e anfitriã do torneio, a Seleção Brasileira estreia no dia 3 de janeiro, às 18h, contra a Espanha, uma das forças da modalidade. O time volta a campo no dia 8, contra o Qatar. Por fim, encerra sua participação na fase de grupos nos dias 10 ou 11 de janeiro, ainda com definição de data, diante do Peru.

A Kings Cup World Nations promete ser o maior evento global da história da liga. A competição vai reunir seleções de diferentes continentes em busca do título que o Brasil tentará defender diante da própria torcida.