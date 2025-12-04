Kings League Brasil divulga pré-lista da Seleção para a World Cup Nations 2026

Kings League Brasil divulga pré-lista da Seleção para a World Cup Nations 2026Convocação final será anunciada na CCXP 2025, em São Paulo, e definirá os representantes brasileiros no torneio
A Kings League Brasil revelou quem são os pré convocadosda Seleção Brasileira que disputará a Kings World Cup Nations, competição que terá São Paulo como sede entre os dias 3 e 17 de janeiro de 2026. A decisão do torneio internacional está marcada para o Allianz Parque.
A relação definitiva de jogadores será divulgada nesta sexta-feira (05/12), às 18h30, diretamente no palco da Comic Con Experience 2025 (CCXP). O evento que leva milhares de fãs da cultura pop ao São Paulo Expo, servirá como vitrine para o anúncio oficial.
A comissão técnica que comandará o time brasileiro nesta edição está formada por nomes já conhecidos do universo da Kings League. Dudu, da Furia, será o treinador e Preto, técnico do Dendele, atuará como auxiliar. Por fim, VelhoVamp, do G3X, campeão mundial em 2025, assume a função de coordenador técnico.
Aliás, vale ressaltar que destes 30 nomes, apenas 13 estarão na lista final. Assim, a disputa por uma vaga na Nations deve estar sendo bastante disputada.
