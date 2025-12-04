Kings League Brasil divulga pré-lista da Seleção para a World Cup Nations 2026

Convocação final será anunciada na CCXP 2025, em São Paulo, e definirá os representantes brasileiros no torneio / Crédito: Jogada 10

A Kings League Brasil revelou quem são os pré convocadosda Seleção Brasileira que disputará a Kings World Cup Nations, competição que terá São Paulo como sede entre os dias 3 e 17 de janeiro de 2026. A decisão do torneio internacional está marcada para o Allianz Parque. A relação definitiva de jogadores será divulgada nesta sexta-feira (05/12), às 18h30, diretamente no palco da Comic Con Experience 2025 (CCXP). O evento que leva milhares de fãs da cultura pop ao São Paulo Expo, servirá como vitrine para o anúncio oficial.