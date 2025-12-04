José Boto alfineta compatriota após Flamengo conquistar o nono título brasileiro

Diretor de futebol rebate declaração de Abel Ferreira ao insinuar que título da Libertadores do Rubro-Negro não foi merecido / Crédito: Jogada 10

Polêmica no ar! O diretor de futebol José Boto aproveitou a confirmação, na última quarta-feira (03/12), do nono título brasileiro na história do Flamengo para rebater um compatriota. No caso, o dirigente europeu utilizou suas redes sociais para publicar uma foto com a bandeira de Portugal e o troféu do Campeonato Brasileiro. No registro, ele aparece ao lado de Alfredo Almeida, seu braço direito, e que desde o início do ano assumiu o cargo de gerente geral da base do Rubro-Negro. “Muito trabalho, muito sacrifício, muita resiliência, sem *”, ressaltou José Boto.

O recado do diretor de futebol do Flamengo foi para o também português Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Afinal, em uma das respostas, o comandante da equipe paulista insinuou que não houve merecimento do Rubro-Negro na conquista da Libertadores. Ele não cita diretamente, mas expõe revolta pela não expulsão do meio-campista Erick Pulgar depois de lance com Bruno Fuchs, ainda primeira etapa. “Para ser muito sincero, estamos frustrados, desiludidos… Porque mais do que tudo, perdemos para nós próprios. Quando você tem uma oportunidade de desafiar um rival como nós e tu perdes para ti mesmo, não é a tua versão num jogo que era tão importante para nós, isso cria frustração na nossa equipe”, esclareceu o treinador. “Independentemente das incidências que houve no jogo, há um asterisco no jogo, há um asterisco. Cicatrizes ficam, é natural que um ou outro jogador ainda esteja a sangrar, mas sabemos que essa equipe é capaz de se reinventar, é resiliente, e é isso que vamos procurar fazer”, acrescentou. Diretor aponta principais do Flamengo no mercado em 2026 Mesmo com a atual temporada vitoriosa, os indicativos apontam que o Flamengo já iniciará o planejamento para 2026. Após conquistar a dobradinha com os títulos da Libertadores e Brasileirão, o Rubro-Negro já avalia as prioridades para investir e reforçar o elenco. Dessa forma, o diretor de futebol José Boto indicou que o clube deve fortalecer o sistema defensivo para a próxima temporada.

“Os elencos nunca são perfeitos. O que temos que fazer são opções, porque o dinheiro não é infinito e temos que fazer opções entre ter isto e talvez não arriscarmos de termos o ideal. Sempre um risco controlado, principalmente naquilo que foram os zagueiros. No ataque não foi tanto assim. O que queríamos era ter no ataque diferentes características”, comentou em entrevista ao canal “SporTV”. “(Vamos atrás de) mais um zagueiro, mas há outras posições que queremos ter outros tipos de soluções. O mercado é muito volátil, a pior coisa que há para quem tem que construir um elenco é o assédio de fora. Por isso temos uma ideia, mas não uma ideia do que pode sair”, concluiu Boto.