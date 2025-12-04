Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jornal italiano coloca Yuri Alberto no radar da Roma para 2026

Jornal italiano coloca Yuri Alberto no radar da Roma para 2026

"Corriere dello Sport" aponta atacante do Corinthians como alvo para janeiro, mas valores e Fair Play Financeiro podem travar negócio
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, virou notícia na imprensa europeia nesta quinta-feira (04/12). O tradicional jornal “Corriere dello Sport”, da Itália, apontou o brasileiro como um possível reforço da Roma para a próxima janela de transferências, que se abre em janeiro. Segundo a publicação, a diretoria do clube italiano avalia o camisa 9 como uma “oportunidade de mercado” interessante e discute internamente a viabilidade de avançar nas negociações.

A Roma, que busca aumentar a concorrência no ataque, vê em Yuri Alberto uma opção viável tecnicamente. O jornal, inclusive, afirma que o clube já manteve contato inicial com representantes do atleta para entender a situação. O interesse ganhou força após semanas de análise interna, mas enfrenta obstáculos financeiros significativos. O Corinthians, dono dos direitos do jogador, avalia seu centroavante na faixa de 20 a 25 milhões de euros. Em moeda nacional, esses valores giram algo em torno de R$ 154 milhões. Esse preço, contudo, é considerado alto para a realidade atual da Roma, que sofre pressão do Fair Play Financeiro da UEFA e vive incertezas sobre sua classificação para as próximas competições europeias.

Yuri Alberto tem ponto importante a favor

Um ponto crucial a favor da negociação é a possibilidade de Yuri Alberto obter passaporte italiano. Isso facilitaria muito a transferência, já que a Roma não possui vagas abertas para atletas extracomunitários no elenco atual. O atacante de 24 anos, formado no Santos e com passagem pelo Zenit, marcou 18 gols na temporada. A saber,  ele tem contrato com o Timão até 2030. A diretoria alvinegra, portanto, está protegida e só aceita negociar mediante compra definitiva ou um empréstimo com obrigação de compra, formato que os italianos ainda estudam com cautela.

Além de Yuri Alberto, a Roma monitora outras opções no mercado para reforçar o setor ofensivo. O clube analisou Zirkzee, do Manchester United, mas esbarrou na exigência dos ingleses por uma venda imediata. Fábio Silva, do Borussia Dortmund, e Kalimuendo, ex-Rennes, também figuram na lista de possíveis alvos. A definição sobre qual caminho seguir, no entanto, dependerá da capacidade de investimento dos italianos na janela de inverno. A flexibilidade do Corinthians em uma eventual negociação também é um ponto importante a ser avaliado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar