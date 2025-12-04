Jornal italiano coloca Yuri Alberto no radar da Roma para 2026

"Corriere dello Sport" aponta atacante do Corinthians como alvo para janeiro, mas valores e Fair Play Financeiro podem travar negócio / Crédito: Jogada 10

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, virou notícia na imprensa europeia nesta quinta-feira (04/12). O tradicional jornal “Corriere dello Sport”, da Itália, apontou o brasileiro como um possível reforço da Roma para a próxima janela de transferências, que se abre em janeiro. Segundo a publicação, a diretoria do clube italiano avalia o camisa 9 como uma “oportunidade de mercado” interessante e discute internamente a viabilidade de avançar nas negociações. A Roma, que busca aumentar a concorrência no ataque, vê em Yuri Alberto uma opção viável tecnicamente. O jornal, inclusive, afirma que o clube já manteve contato inicial com representantes do atleta para entender a situação. O interesse ganhou força após semanas de análise interna, mas enfrenta obstáculos financeiros significativos. O Corinthians, dono dos direitos do jogador, avalia seu centroavante na faixa de 20 a 25 milhões de euros. Em moeda nacional, esses valores giram algo em torno de R$ 154 milhões. Esse preço, contudo, é considerado alto para a realidade atual da Roma, que sofre pressão do Fair Play Financeiro da UEFA e vive incertezas sobre sua classificação para as próximas competições europeias.