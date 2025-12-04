Jornal italiano coloca Yuri Alberto no radar da Roma para 2026"Corriere dello Sport" aponta atacante do Corinthians como alvo para janeiro, mas valores e Fair Play Financeiro podem travar negócio
O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, virou notícia na imprensa europeia nesta quinta-feira (04/12). O tradicional jornal “Corriere dello Sport”, da Itália, apontou o brasileiro como um possível reforço da Roma para a próxima janela de transferências, que se abre em janeiro. Segundo a publicação, a diretoria do clube italiano avalia o camisa 9 como uma “oportunidade de mercado” interessante e discute internamente a viabilidade de avançar nas negociações.
A Roma, que busca aumentar a concorrência no ataque, vê em Yuri Alberto uma opção viável tecnicamente. O jornal, inclusive, afirma que o clube já manteve contato inicial com representantes do atleta para entender a situação. O interesse ganhou força após semanas de análise interna, mas enfrenta obstáculos financeiros significativos. O Corinthians, dono dos direitos do jogador, avalia seu centroavante na faixa de 20 a 25 milhões de euros. Em moeda nacional, esses valores giram algo em torno de R$ 154 milhões. Esse preço, contudo, é considerado alto para a realidade atual da Roma, que sofre pressão do Fair Play Financeiro da UEFA e vive incertezas sobre sua classificação para as próximas competições europeias.
Yuri Alberto tem ponto importante a favor
Um ponto crucial a favor da negociação é a possibilidade de Yuri Alberto obter passaporte italiano. Isso facilitaria muito a transferência, já que a Roma não possui vagas abertas para atletas extracomunitários no elenco atual. O atacante de 24 anos, formado no Santos e com passagem pelo Zenit, marcou 18 gols na temporada. A saber, ele tem contrato com o Timão até 2030. A diretoria alvinegra, portanto, está protegida e só aceita negociar mediante compra definitiva ou um empréstimo com obrigação de compra, formato que os italianos ainda estudam com cautela.
Além de Yuri Alberto, a Roma monitora outras opções no mercado para reforçar o setor ofensivo. O clube analisou Zirkzee, do Manchester United, mas esbarrou na exigência dos ingleses por uma venda imediata. Fábio Silva, do Borussia Dortmund, e Kalimuendo, ex-Rennes, também figuram na lista de possíveis alvos. A definição sobre qual caminho seguir, no entanto, dependerá da capacidade de investimento dos italianos na janela de inverno. A flexibilidade do Corinthians em uma eventual negociação também é um ponto importante a ser avaliado.
