Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jardim revela quase ter saído do Cruzeiro no começo do Brasileiro

Jardim revela quase ter saído do Cruzeiro no começo do Brasileiro

Com situação definida no Brasileiro, o técnico Leonardo Jardim revelou bastidores do clube ao fazer balanço da boa campanha do Cruzeiro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com o empate em 2 a 2 com o Botafogo, nesta quinta-feira (4), no Mineirão, o Cruzeiro definiu a sua situação no Campeonato Brasileiro. Afinal, a Raposa não pode mais ser vice-campeão e nem ser ultrapassado por outras equipes. Assim, independente da última rodada, ficará na terceira colocação.

Dessa forma, após a partia válida pela 37ª rodada, o técnico Leonardo Jardim já fez um balanço sobre a campanha do Cruzeiro no Brasileiro. Mas, para falar sobre o bom desempenho do clube, o treinador revelou que quase deixou o clube antes da arrancada que levou a Raposa para a parte de cima da tabela.

“Em relação à temporada, vocês sabem que começou de uma maneira muito difícil. Por isso que trocou o treinador. Quando começa bem, não precisa trocar o treinador. Eu acho que os nossos jogadores deram uma demonstração de que é possível chegar aos primeiros lugares do campeonato a partir do jogo contra o São Paulo”, disse Leonardo Jardim em coletiva.

““Na antevéspera eu reuni os jogadores e disse: temos o jogo do São Paulo e o jogo do Bahia. Se não mudarmos o comportamento e a atitude, eu não estou aqui para fazer nada”, revelou Jardim.

Jardim conversou com dono do Cruzeiro

Leonardo Jardim estava falando do empate com o São Paulo pela terceira rodada do Brasileirão. Afinal, naquele momento, a Raposa vinha de três derrotas seguidas na temporada. O treinador, então, fez três mudanças importantes na equipe: tirou William, Gabigol e Dudu do time titular.

“Eu saí da reunião, encontrei o presidente e disse que iria fazer algumas mudanças. Eu disse a ele que se não desse certo, depois do jogo contra o Bahia, eu iria embora e você não precisa me pagar nem um tostão. Eu não estou aqui para ser mais um. Estou aqui para conseguir os objetivos do clube e acredito que esses jogadores podem fazer isso”, disse Leonardo Jardim.

““A partir disso, os jogadores começaram a mostrar que têm qualidade, que realmente podiam jogar no topo do futebol brasileiro. E por isso fizeram a temporada que fizeram, e se valorizaram. Fico muito satisfeito, foi o clique para que eles conseguissem mostrar o real valor que eles têm”, completou o treinador.

Com 70 pontos e na terceira colocação, o Cruzeiro encerra a sua participação no Brasileiro contra o Santos, no domingo (7), às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro. A Raposa, no entanto, ainda disputa as semifinais da Copa do Brasil neste fim de temporada. Na próxima quarta-feira (10), o time mineiro recebe o Corinthians, no Mineirão, pelo jogo de ida.

 

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Cruzeiro

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar