Jardim revela quase ter saído do Cruzeiro no começo do Brasileiro

Com situação definida no Brasileiro, o técnico Leonardo Jardim revelou bastidores do clube ao fazer balanço da boa campanha do Cruzeiro / Crédito: Jogada 10

Com o empate em 2 a 2 com o Botafogo, nesta quinta-feira (4), no Mineirão, o Cruzeiro definiu a sua situação no Campeonato Brasileiro. Afinal, a Raposa não pode mais ser vice-campeão e nem ser ultrapassado por outras equipes. Assim, independente da última rodada, ficará na terceira colocação. Dessa forma, após a partia válida pela 37ª rodada, o técnico Leonardo Jardim já fez um balanço sobre a campanha do Cruzeiro no Brasileiro. Mas, para falar sobre o bom desempenho do clube, o treinador revelou que quase deixou o clube antes da arrancada que levou a Raposa para a parte de cima da tabela.

“Em relação à temporada, vocês sabem que começou de uma maneira muito difícil. Por isso que trocou o treinador. Quando começa bem, não precisa trocar o treinador. Eu acho que os nossos jogadores deram uma demonstração de que é possível chegar aos primeiros lugares do campeonato a partir do jogo contra o São Paulo”, disse Leonardo Jardim em coletiva. ““Na antevéspera eu reuni os jogadores e disse: temos o jogo do São Paulo e o jogo do Bahia. Se não mudarmos o comportamento e a atitude, eu não estou aqui para fazer nada”, revelou Jardim. Jardim conversou com dono do Cruzeiro Leonardo Jardim estava falando do empate com o São Paulo pela terceira rodada do Brasileirão. Afinal, naquele momento, a Raposa vinha de três derrotas seguidas na temporada. O treinador, então, fez três mudanças importantes na equipe: tirou William, Gabigol e Dudu do time titular. “Eu saí da reunião, encontrei o presidente e disse que iria fazer algumas mudanças. Eu disse a ele que se não desse certo, depois do jogo contra o Bahia, eu iria embora e você não precisa me pagar nem um tostão. Eu não estou aqui para ser mais um. Estou aqui para conseguir os objetivos do clube e acredito que esses jogadores podem fazer isso”, disse Leonardo Jardim.

““A partir disso, os jogadores começaram a mostrar que têm qualidade, que realmente podiam jogar no topo do futebol brasileiro. E por isso fizeram a temporada que fizeram, e se valorizaram. Fico muito satisfeito, foi o clique para que eles conseguissem mostrar o real valor que eles têm”, completou o treinador. Com 70 pontos e na terceira colocação, o Cruzeiro encerra a sua participação no Brasileiro contra o Santos, no domingo (7), às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro. A Raposa, no entanto, ainda disputa as semifinais da Copa do Brasil neste fim de temporada. Na próxima quarta-feira (10), o time mineiro recebe o Corinthians, no Mineirão, pelo jogo de ida.