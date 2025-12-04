Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Imprensa internacional exalta Filipe Luís: “Rei do Brasil”

Treinador acumula títulos em pouco mais de um ano de trabalho
Filipe Luís escreveu mais um grande capítulo em sua história no Flamengo. Único a conquistar os títulos da Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores como treinador e jogador, ele ganhou elogios da imprensa internacional após levar o Rubro-Negro a “dobradinha” em 2025. A mídia espanhola, aliás, é a mais encantada com o técnico rubro-negro.

“Filipe (Luís) se consolidou como o técnico mais cobiçado do continente. Em apenas 14 meses, conquistou tudo, tanto nacional quanto internacionalmente, com a Libertadores sendo a cereja do bolo conquistada há poucos dias. Filipe é único (…) Ele mostrou potencial nas categorias de base, mas superou todas as expectativas. Filipe é o “Rei” do Brasil”, publicou o AS.

Já o Marca, por sua vez, destacou o ano mágico do Flamengo. Afinal, o Rubro-Negro já acumulou quatro títulos: Supercopa do Brasil, Carioca, Libertadores e Brasileirão. Desde a chegada de Filipe Luís no ano passado, o Mais Querido ainda ganhou a Copa do Brasil. Além disso, ainda teve a participação no Mundial de Clubes.

“Essa coleção de troféus faz de 2025 o ano de maior sucesso na história do clube mais popular do Brasil, tanto em termos de resultados e títulos, quanto financeiramente e em projeção internacional, algo que ainda pode ser melhorado, pois eles ainda têm que disputar a Copa Intercontinental no Catar, a partir da próxima semana”, afirmou o Marca.

