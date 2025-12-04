Imprensa internacional exalta Filipe Luís: “Rei do Brasil”

Treinador acumula títulos em pouco mais de um ano de trabalho / Crédito: Jogada 10

Filipe Luís escreveu mais um grande capítulo em sua história no Flamengo. Único a conquistar os títulos da Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores como treinador e jogador, ele ganhou elogios da imprensa internacional após levar o Rubro-Negro a “dobradinha” em 2025. A mídia espanhola, aliás, é a mais encantada com o técnico rubro-negro. “Filipe (Luís) se consolidou como o técnico mais cobiçado do continente. Em apenas 14 meses, conquistou tudo, tanto nacional quanto internacionalmente, com a Libertadores sendo a cereja do bolo conquistada há poucos dias. Filipe é único (…) Ele mostrou potencial nas categorias de base, mas superou todas as expectativas. Filipe é o “Rei” do Brasil”, publicou o AS.