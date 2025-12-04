Hat-trick de Neymar repercute na Europa: ”Quebrado, mas diferente dos demais”

Jornal espanhol destaca partida “acima do restante” e afirma que astro vive seu melhor momento desde o retorno ao Santos / Crédito: Jogada 10

Neymar voltou a ser protagonista com a camisa do Santos. Autor dos três gols da vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, nesta quarta-feira (3), o camisa 10 não apenas garantiu um resultado vital na luta contra o rebaixamento, como também ganhou destaque na imprensa internacional. O diário espanhol As dedicou elogios contundentes ao desempenho do craque, classificando a atuação como decisiva no momento mais crítico do clube. Com o triunfo em Caxias do Sul, o Santos chegou a 44 pontos e subiu para a 14ª posição. Assim, depende apenas de um empate na última rodada para assegurar matematicamente sua permanência na Série A. Em seu texto, o ”As” ressaltou a força competitiva de Neymar, mesmo após meses marcados por problemas físicos.

“Mancando, sem ritmo, com joelho quebrado e, ainda assim… Neymar segue acima do restante. Exibição do camisa 10 para praticamente confirmar a permanência do Santos na elite do futebol brasileiro. Um hat-trick para encerrar um ano para ser esquecido e já pensar no futuro. A derrota do Internacional aproxima o objetivo do Peixe. Faltando uma rodada, depende apenas de si mesmo para garantir a salvação”, escreveu o ”As”. Neymar decide mesmo sem as condições ideais O jornal espanhol também destacou o fato de Neymar ter permanecido em campo nas últimas rodadas mesmo sem condições ideais, citando sua importância emocional e técnica no elenco. “Disseram a Neymar que 2025 estava encerrado para ele. Seu joelho disse basta; sua cabeça, não. Apesar do parecer negativo do departamento médico do Santos, a estrela não se ausentou deste trecho final da temporada, e ainda bem. Contra o Juventude, fez sua melhor partida desde o retorno à Vila Belmiro. Uma demonstração de caráter para dar um golpe sobre a mesa. Estava em jogo praticamente tudo. Quando o Peixe mais precisou, o astro brasileiro saiu em socorro do clube de sua vida” Por fim, o “As” ainda destacou a reação do camisa 10 após meses de críticas e turbulências no clube.