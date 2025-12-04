Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Guilherme cresce na reta final do Brasileiro, mas desconversa sobre saída do Santos

Após período de instabilidade e críticas, atacante soma boas atuações, volta a ser titular e afirma que segue totalmente focado no Peixe
Guilherme vive um dos momentos mais consistentes desde que chegou ao Santos. Recuperado das oscilações e das críticas que o abalaram meses atrás, o atacante reassumiu protagonismo na reta final do Campeonato Brasileiro e tem sido determinante ao lado de Neymar na arrancada que deixou o Peixe muito perto de garantir permanência na Série A.

Nos últimos três compromissos, o atacante participou diretamente de jogadas decisivas. Diante do Internacional, entrou no segundo tempo para dar assistência. Depois, retomou a vaga entre os titulares e completou duas boas atuações consecutivas, incluindo os 90 minutos da vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, quando confirmou a evolução e o bom momento técnico.

Os números também refletem essa recuperação. Guilherme soma 31 jogos no Brasileirão, com quatro gols e cinco assistências. Aliás, no acumulado da temporada, soma-se 47 partidas, 14 gols e sete assistências. Desempenho que reforça seu valor dentro do elenco e alimenta a expectativa de continuidade em 2026.

Apesar do contrato até dezembro de 2026, a permanência ainda está sendo tratada como incógnita. O jogador passou por altos e baixos no ano, enfrentou forte pressão da torcida e chegou a estar sendo poupado de partidas para se recuperar emocionalmente. No meio da temporada, recebeu uma proposta do Atlético-MG, mas optou por ficar no Peixe.

Guilherme vai deixar o Santos?

Agora, mais confiante e decisivo, o futuro deve estar sendo debatido apenas após o fim do Brasileirão. Aliás, segundo o próprio atacante, nenhuma nova sondagem chegou até o momento.

“Chegou nada para mim. Estou pensando no objetivo que é o Santos, depois a gente vê o que pode ser feito. A cabeça do amado é totalmente Santos, depois descansar com o objetivo alcançado” afirmou.

Enquanto isso, o foco segue sendo conquistar os pontos finais que faltam para garantir matematicamente a permanência do clube na Série A.

Santos

