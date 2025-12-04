Guilherme cresce na reta final do Brasileiro, mas desconversa sobre saída do Santos

Após período de instabilidade e críticas, atacante soma boas atuações, volta a ser titular e afirma que segue totalmente focado no Peixe / Crédito: Jogada 10

Guilherme vive um dos momentos mais consistentes desde que chegou ao Santos. Recuperado das oscilações e das críticas que o abalaram meses atrás, o atacante reassumiu protagonismo na reta final do Campeonato Brasileiro e tem sido determinante ao lado de Neymar na arrancada que deixou o Peixe muito perto de garantir permanência na Série A. Nos últimos três compromissos, o atacante participou diretamente de jogadas decisivas. Diante do Internacional, entrou no segundo tempo para dar assistência. Depois, retomou a vaga entre os titulares e completou duas boas atuações consecutivas, incluindo os 90 minutos da vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, quando confirmou a evolução e o bom momento técnico.

Os números também refletem essa recuperação. Guilherme soma 31 jogos no Brasileirão, com quatro gols e cinco assistências. Aliás, no acumulado da temporada, soma-se 47 partidas, 14 gols e sete assistências. Desempenho que reforça seu valor dentro do elenco e alimenta a expectativa de continuidade em 2026. Apesar do contrato até dezembro de 2026, a permanência ainda está sendo tratada como incógnita. O jogador passou por altos e baixos no ano, enfrentou forte pressão da torcida e chegou a estar sendo poupado de partidas para se recuperar emocionalmente. No meio da temporada, recebeu uma proposta do Atlético-MG, mas optou por ficar no Peixe. Guilherme vai deixar o Santos? Agora, mais confiante e decisivo, o futuro deve estar sendo debatido apenas após o fim do Brasileirão. Aliás, segundo o próprio atacante, nenhuma nova sondagem chegou até o momento. “Chegou nada para mim. Estou pensando no objetivo que é o Santos, depois a gente vê o que pode ser feito. A cabeça do amado é totalmente Santos, depois descansar com o objetivo alcançado” afirmou.