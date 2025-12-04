Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fora dos planos, promessa do Fluminense entra na mira do CRB

Atacante atuou no time alagoano em 2024
Autor Jogada 10
Fora dos planos, João Neto não deve permanecer no Fluminense em 2026. O atacante, de 22 anos, já recebeu o aval para procurar um novo clube. Dessa forma, o CRB demonstrou interesse na contratação do jogador, que teve passagem pelo clube em 2024, segundo informações do “Canal do Lessa”.

O executivo de futebol do CRB, Ari Barros, despistou a negociação, mas não descartou. João Neto defendeu o clube alagoano em 2024, quando se destacou marcando gols decisivos no Nordestão e Copa do Brasil. Mesmo reserva, o jogador agradou. Por lá, foram 24 jogos e três gols. O atacante, aliás, é visto com potencial para o futuro.

Após a passagem pelo CRB em 2024, João Neto retornou para o Fluminense, mas não recebeu oportunidades. Dessa forma, o atacante foi emprestado para o Portimonense, de Portugal. No futebol português, marcou um gol em seis jogos disputados. Sem muito espaço, retornará ao Tricolor e procura um novo clube.

Revelado nas categorias de base do Fluminense, João Neto subiu para o profissional sendo considerado uma das joias da “Geração dos Sonhos”. O atacante conquistou o título brasileiro sub-17 ao lado de nomes como Kayky e Matheus Martins. Contudo, não se firmou nos profissionais e acumulou empréstimos.

No profissional do Fluminense, João Neto soma 13 jogos, três gols e uma assistência. Em 2025, atuou em dois jogos do Carioca e não participou de gols.

