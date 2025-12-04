Fora dos planos, promessa do Fluminense entra na mira do CRB

O executivo de futebol do CRB, Ari Barros, despistou a negociação, mas não descartou. João Neto defendeu o clube alagoano em 2024, quando se destacou marcando gols decisivos no Nordestão e Copa do Brasil. Mesmo reserva, o jogador agradou. Por lá, foram 24 jogos e três gols. O atacante, aliás, é visto com potencial para o futuro.

Fora dos planos, João Neto não deve permanecer no Fluminense em 2026. O atacante, de 22 anos, já recebeu o aval para procurar um novo clube. Dessa forma, o CRB demonstrou interesse na contratação do jogador, que teve passagem pelo clube em 2024, segundo informações do “Canal do Lessa”.

Após a passagem pelo CRB em 2024, João Neto retornou para o Fluminense, mas não recebeu oportunidades. Dessa forma, o atacante foi emprestado para o Portimonense, de Portugal. No futebol português, marcou um gol em seis jogos disputados. Sem muito espaço, retornará ao Tricolor e procura um novo clube.

Revelado nas categorias de base do Fluminense, João Neto subiu para o profissional sendo considerado uma das joias da “Geração dos Sonhos”. O atacante conquistou o título brasileiro sub-17 ao lado de nomes como Kayky e Matheus Martins. Contudo, não se firmou nos profissionais e acumulou empréstimos.

No profissional do Fluminense, João Neto soma 13 jogos, três gols e uma assistência. Em 2025, atuou em dois jogos do Carioca e não participou de gols.

